Carmushkas schwangere Schwester (18) wurde sitzen gelassen

Carmen Kroll, besser bekannt als Carmushka, sucht Rat bei ihrer Community. Der Grund: Ihre 18-jährige Schwester Claire, derzeit im siebten Monat schwanger, wurde vom Vater ihres Kindes im Stich gelassen. In einem Video auf Instagram schildert die Influencerin, wie sehr sie diese Situation aufwühlt. "Der entzieht sich einfach seiner Verantwortung. Der macht nichts, will davon nichts wissen. Ich kenne seinen Namen. Ich weiß, wo er arbeitet. Ich weiß, wer seine Freundin ist, seine Geschwister, wo seine Eltern leben und arbeiten. Ich habe das alles gestalkt. Und ich bin kurz davor, einfach allen zu schreiben", ärgert sie sich.

Wie Carmen weiter ausführt, habe ihre Schwester mehrfach versucht, den werdenden Vater zu erreichen – vergeblich. Offenbar sei er nicht einmal bereit, ein klärendes Gespräch zu führen, was die Social-Media-Bekanntheit völlig frustriert. "Ich bin so sauer, weil ich mir denke: Niemand darf sich in so einer Situation wegducken. Das geht einfach nicht", betont sie. Gleichzeitig sei die Unternehmerin unschlüssig, wie sie nun weiter vorgehen solle: "Ich weiß es gerade nicht, weil ich glaube, dass Druck vielleicht auch nicht immer die beste Lösung ist. Auf der anderen Seite will ich es für sie vor der Geburt geklärt haben."

Daher bittet Carmen ihre Follower um Tipps: "Wie würdet ihr damit umgehen? Jetzt mal ganz ehrlich, haut einfach mal in die Tasten. Was würdet ihr machen?" Auch in ihrer Caption macht sie die Situation noch einmal deutlich. Sie betont, dass es einfach nicht möglich sei, an den Kindsvater heranzukommen, und dass Claire allein dastehe. "Natürlich hat sie uns und sie ist super stark und wird das auch als alleinerziehende Mama meistern. [...] Aber ich platze!", schreibt sie. Zum Abschluss teilt sie noch eine wichtige Nachricht: "Ich habe natürlich die Erlaubnis meiner Schwester, das zu teilen, und wir wissen einfach anders nicht mehr weiter."

Instagram / carmushka Carmen Kroll, Dezember 2025

Instagram / carmushka Carmen Kroll alias Carmen Kroll und ihre Schwester Claire, November 2025

Instagram / carmushka Carmen Kroll, Oktober 2025

