La Toya Jackson meldet sich nach Sorge um ihre Gesundheit

Fans von La Toya Jackson (69) zeigten sich kürzlich beunruhigt: Auf neuen Schnappschüssen wirkte das Erscheinungsbild der Sängerin sehr mager, was zu zahlreichen Spekulationen um ihre Gesundheit führte – zumal sie in den vergangenen Monaten mit mehreren, nicht näher genannten gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Um auf die Gerüchte zu reagieren, meldete sich die Künstlerin am Freitag mit einem kurzen Video und einer Botschaft auf Instagram zu Wort. "Ich höre euch, ich sehe euch, ich sende euch Liebe und ich möchte sagen: Genießt euer Wochenende voller Positivität!", schrieb sie.

Doch auch wenn die Botschaft ihre Follower beruhigen sollte, schien sie nur wenig Wirkung zu zeigen. Viele Nutzer äußerten in den Kommentaren weiterhin ihre Sorge um La Toya: "Schatz, wir lieben dich, aber haben Angst, denn in den Zeitungen steht, du seist krank. Bitte sag uns Bescheid, wir machen uns große Sorgen." Gleichzeitig stellten sich einige User schützend vor sie und schrieben: "Alle reden darüber, dass sie dünn ist. Ich finde, sie sieht toll aus, sie war immer schon schlank" oder "Du siehst wunderschön aus, meine liebe Schwester, lass dir nichts anderes einreden."

Bereits Anfang der Woche hatten die Fotos der 69-Jährigen für Aufsehen gesorgt. In einem roten Top, engen schwarzen Hosen und auffälligen goldenen Schuhen posierte sie gut gelaunt vor der Kamera. Dazu schrieb sie: "Einen schönen Montag euch allen! Ich wünsche euch eine fantastische Woche! Bleibt gesund und munter, ich sende euch allen viel Liebe!" Neben Komplimenten und lieben Grüßen fanden sich allerdings auch besorgte Töne in den Kommentaren. "Leute, seid bitte etwas netter. Ich glaube, La Toya hat Probleme mit ihrer Gesundheit", schrieb ein Fan.

Getty Images Sängerin La Toya Jackson

Instagram / latoyajackson La Toya Jackson, Dezember 2025

Instagram / latoyajackson La Toya Jackson, Sängerin