Fans bemerken: Ist Nikola Greys Shirt voll mit Hundehaaren?

Nikola Grey (29) und Kim Virginia Grey (30) machen mal wieder von sich reden. Aufmerksame Beobachter der Influencer spekulieren aktuell, ob es bei den beiden wirklich kriselt oder ob es sich bei ihren Problemen nur um eine Show handelt. Grund dafür ist eine Story von Nikola auf Instagram: Auf seinem schwarzen T-Shirt sind zahlreiche weiße Härchen zu sehen, die viele User als Hundehaare von den drei adoptierten Dalmatinern der beiden deuten. Unter einem Promiflash-Beitrag häuften sich Kommentare dazu, in denen Nutzer Vermutungen äußerten, ob dies ein Hinweis auf die aktuelle Beziehungssituation der beiden sei. Veräppeln die beiden ihre Fans? Besuchte Nikola Kim und die Hunde einfach nur oder steckt hinter der angeblichen Trennung viel mehr, als die TV-Sternchen preisgeben?

Kommentare unter dem Promiflash-Beitrag lauten beispielsweise: "Die letzte Story von ihm, wo man ihn sieht, ist auf seinem schwarzen T-Shirt alles voller weißer Hundehaare – so viel dazu" und "Er ist nicht bei Kim, aber in seiner Story hat er am Shirt Hundehaare drauf." Ein anderer Social-Media-Nutzer wettert: "Als ich seine Story sah, hat man gesehen, dass sein ganzes T-Shirt voller Hundehaare war... Noch auffälliger ging nicht." Kommentare in dieser Art sind unter dem Post zur Genüge zu lesen.

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Nikola mit all seinen Sachen das gemeinsame Zuhause verlassen hatte. Kim blieb in den Vereinigten Arabischen Emiraten zurück – allerdings ist sie nicht allein, sondern hat die drei Hundewelpen an ihrer Seite. Besonders bitter: Wie Kim auf Instagram verriet, erfuhr sie erst durch soziale Medien davon, dass Nikola in Köln nach einer neuen Wohnung suchte. "Ich habe das natürlich dann im Laufe des Tages auch mal erfahren bzw. gesehen. Kann dazu nicht mehr viel sagen, da mich das einfach sprachlos macht", schrieb die Influencerin.

Instagram / nikola_glumac Nikola Grey, Dezember 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren Hunden

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, November 2025