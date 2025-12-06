Jack Osbourne und seine Frau Aree erwarten ihr zweites Baby

Jack Osbourne (40) hat bekanntgegeben, dass er und seine Frau Aree ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. Der Reality-TV-Star, der bereits Vater von vier Kindern ist, teilte die frohe Nachricht nach seinem Ausscheiden aus der britischen Realityshow Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! mit. Zuschauer konnten zuvor in emotionalen Szenen beobachten, wie Jack sich mit Aree und der gemeinsamen kleinen Tochter Maple wiedervereinte. Im Gespräch mit The Sun beschrieb Jack, wie die Schwangerschaft für ihn eine Mischung aus Heilung und Hoffnung darstellt: "Es ist großartig. Es hat ein bisschen Energie von der Trauer weggenommen und in etwas Positiveres gelenkt." Zudem verriet er, dass sein verstorbener Vater Ozzy Osbourne (†76) noch vor seinem Tod von der Schwangerschaft erfahren hatte.

Die Schwangerschaft war laut Jack teilweise geplant, aber kam etwas schneller als erwartet. "Wir sind superaufgeregt. Es war vielleicht ein wenig eher als gedacht, aber es war auf jeden Fall ein Wunsch von uns", erklärte er weiter. Seine Frau Aree werde von ihrer wachsenden Familie sehr gefordert, meistere aber die Schwangerschaft mit Bravour. Auf Bildern, die kürzlich von der Daily Mail veröffentlicht wurden, war Aree mit einem sichtbar wachsenden Babybauch zu sehen. Die Nachricht kommt zu einer Zeit, in der sowohl Jack als auch seine Familie nach dem plötzlichen Tod von Ozzy im Juli Trost und Hoffnung suchen.

Vor wenigen Monaten hatte Jack bereits öffentlich über den plötzlichen Tod seines Vaters gesprochen und Einblicke in seine Gefühlswelt gegeben. In einem bewegenden YouTube-Video erzählte der Reality-TV-Star, wie ihn die Trauer um Ozzy überkam, nachdem ein langjähriger Mitarbeiter der Familie im Juli an seine Tür geklopft hatte. "Ich war so traurig", schilderte Jack, aber auch: "Es war auch der Gedanke da, dass er jetzt nicht mehr leidet." Diese Mischung aus Schmerz und Erleichterung prägte die ersten Stunden nach dem Verlust. Nach der erschütternden Nachricht reiste Jack sofort zurück nach England, um gemeinsam mit der Familie Abschied zu nehmen.

Instagram / areeosbourne Jack Osbourne und Aree Gearhart

Instagram / sharonosbourne Jack Osbourne mit seinen Kindern und seiner Verlobten, Ostern 2022

Getty Images Ozzy Osbourne and Jack Osbourne, 2011