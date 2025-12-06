Channing Tatum ehrt "Magic Mike"-Co-Star Stephen Boss (†)

Channing Tatum (45) hat bei der ersten Dance Hall of Fame Zeremonie im Glorya Kaufman Performing Arts Center in Los Angeles eine ergreifende Rede zu Ehren des verstorbenen Tänzers Stephen "tWitch" Boss (†40) gehalten. Der Schauspieler, der gemeinsam mit dem talentierten Tänzer im Film Magic Mike vor der Kamera stand, erinnerte sich unter Tränen an den 40-Jährigen, der vor drei Jahren tragisch ums Leben kam. "Ich habe mir vorgenommen, nicht zu weinen", begann Channing seine Ansprache laut dem Magazin People und fügte hinzu, dass es eine Ehre sei, über diesen besonderen Menschen zu sprechen. Mit eindringlichen Erinnerungen schilderte Channing die bewundernswerte Art seines Freundes, alle Menschen um sich herum zu inspirieren und zu unterstützen.

In seiner bewegenden Rede erinnerte sich Channing nicht nur an ihre gemeinsame Zeit am Set. Er war tief beeindruckt, als er tWitch im Jahr 2008 erstmals bei "So You Think You Can Dance" auf der Bühne tanzen sah. Er könne bis heute nicht verstehen, wie jemand mit einer derart großen körperlichen Präsenz eine Leichtigkeit in seinen Bewegungen haben konnte. Aber nicht nur tWitchs tänzerische Fähigkeiten, sondern auch sein humorvolles Wesen und sein strahlendes Lächeln hinterließen bleibenden Eindruck. "Er brachte uns alle zum Lachen und ließ einen sich einfach in ihn verlieben", schilderte Channing mit einem Lächeln. Die Rede endete mit den Worten: "Es war eine Ehre, ihn meinen Freund zu nennen, und ich weiß, dass ich ihn eines Tages wiedersehen werde."

Der tragische Tod von tWitch im Jahr 2022 erschütterte nicht nur die Tanzwelt, sondern auch Millionen von Fans weltweit. Besonders bekannt wurde der talentierte DJ und Tänzer durch seine Auftritte in der beliebten Talkshow von Ellen DeGeneres (67). In dieser sorgte er mit seiner positiven Energie und seinem ansteckenden Lachen für gute Laune. Die Nachricht, dass tWitch von zu Hause verschwunden und wenig später leblos in einem Motelzimmer aufgefunden wurde, machte damals schnell die Runde. Wie die Behörden damals bestätigten, beging er Suizid.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Channing Tatum, Dezember 2025

Getty Images Stephen "tWitch" Boss, Entertainer