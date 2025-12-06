Emma Chamberlain enthüllt Dating-Geheimnis

Emma Chamberlain (24) hat in der neuesten Folge von Owen Thieles Podcast "In Your Dreams" offen über ihr Liebesleben gesprochen und erklärt, warum in ihrem Dating-Leben so oft Musiker eine Rolle spielen. Auf Owens Frage, warum sie immer wieder Musiker date, lachte Emma und antwortete schlagfertig: "Um Sabrina Carpenter zu zitieren: 'Ich schwöre, sie wählen mich aus. Ich wähle sie nicht'." Dabei verwies sie auf den Song "Manchild" vom Album "Man’s Best Friend". Dann legte sie nach und gab lachend zu: "Und ich wähle sie auch ein bisschen." Derzeit scheint jedoch kein Mann den Platz an Emmas Seite innezuhaben. In ihrem eigenen Podcast "Anything Goes" bestätigte sie zuletzt, Single zu sein.

Im Gespräch verriet Emma, dass sie sich ihre Vorliebe für Musiker selbst nicht ganz erklären könne. Owen fragte die Influencerin, ob es die Bühnenperformance sei, die sie anziehe. Emma entgegnete, dass es eher die Leidenschaft eines Mannes für seine Tätigkeit sei, die anziehend wirke – egal, ob Musiker oder Baseballspieler. Rückblickend beschrieb sie ihre Beziehungen, darunter die zweijährige Beziehung mit Tucker Pillsbury, als teils zufällige Begegnungen. Bei ihrem zweiten Musiker-Ex habe sie sogar erst später erfahren, dass dieser Musik mache. "Als ich das herausfand, dachte ich: 'Oh nein, schon wieder!'", scherzte sie.

Emma sprach zudem darüber, wie faszinierend es sei, durch die Musik ihrer Ex-Partner Einblicke in ihre Beziehungen zu bekommen. "Ich habe durch die Musik mehr über unsere Beziehung gelernt als durch die Gespräche mit ihnen", gestand sie. Doch der Einblick in diese Gefühle könne ebenso aufschlussreich wie befremdlich sein. Zuletzt wurde Emma mit Peter McPoland gesehen, unter anderem bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Die Trennung von ihrem letzten Partner beschrieb sie als schmerzhaft, betonte jedoch: "Wir haben uns wirklich tief geliebt." Freunde wie Owen, mit dem sie im Podcast locker und direkt redete, gehören zu ihrem engsten Kreis. Gespräche wie dieses zeigen, wie sehr sie Offenheit und Nahbarkeit schätzt – auch wenn es um Themen wie Herzschmerz geht.

Getty Images Emma Chamberlain, YouTuberin

Getty Images Emma Chamberlain bei der Paris Fashion Week 2024

Getty Images Emma Chamberlain auf der Met Gala 2024

