Mirjam Weichselbraun über Neuanfang, Liebe und Zukunftspläne

Mirjam Weichselbraun (44) stellt die Weichen neu – beruflich wie privat. Die Moderatorin kündigte an, Ende des Jahres die "Große Universum Show" im ORF zu präsentieren und verriet zugleich, woran sie abseits der Kameras arbeitet: ein eigenes Buch und mehr selbst entwickelte Inhalte für Social Media. Seit über elf Jahren lebt die gebürtige Tirolerin mit Ehemann Ben Mawson und den beiden Töchtern in London, wo sie bewusst ein anonymes Privatleben pflegt und Kraft tankt. Im Gespräch mit dem Magazin Madonna sagte Mirjam über ihr aktuelles Mindset: "Ich bin viel sicherer als früher". Parallel bereitet sie sich auf ein Abenteuer vor, das im März ansteht – eine Polarexpedition, für die sie derzeit Ausdauer und Kraft trainiert.

Mirjam beschreibt ihre Neuorientierung im Interview als kreatives Heimkommen: "Ich habe gemerkt, dass ich wieder mehr ins kreative Arbeiten zurückfinde", sagte sie. Der Showmarkt habe sich gewandelt, aber die Moderatorin schätzt die neuen Freiheiten, die vor allem Social Media bietet. Man sei nicht mehr darauf angewiesen, dass jemand einem eine Chance gibt. "Man kann sich diese Chance selbst nehmen und zeigen, was man kann", erklärte die Moderatorin. Dass der TV-Star nach vorn blickt, zeigt sich auch an neuen Partnerschaften und Projekten. Mirjam ist die neue Markenbotschafterin für das "NIVEA Cellular Epigenetics Serum" – ein Match, das sie mit ihrem Interesse an Longevity, Vorsorge und Gesundheit begründet. Mit dem Älterwerden hat die Moderatorin, die ihre Karriere vor 25 Jahren begann, kein Problem – im Gegenteil. "Ich wünschte, ich hätte vor zwanzig Jahren schon etwas von dem Selbstvertrauen gehabt, das ich heute habe. Wenn ich zurückschaue, mag ich mich jetzt auf jeden Fall lieber als früher. Älterwerden hat auch viel Gutes", sagte sie im Interview.

Privat setzt Mirjam auf Bodenhaftung, Humor und kleine Rituale. Das Geheimnis für ihre harmonische Ehe mit Ben sei die Gelassenheit ihres Mannes, witzelte Mirjam. "Er ist sehr entspannt und weiß, wie ich ticke", erklärte sie im Interview. Der gemeinsame Humor sei ihr wichtig: "Wir haben Spaß." Als Mutter betonte sie die Wichtigkeit von Werten wie Resilienz, Kreativität, Vertrauen und Respekt. Ihren Töchtern wünscht sie, "dass sie die Furchtlosigkeit, die sie jetzt in sich tragen, behalten". Über sich selbst sagte sie: "Ich definiere mich nicht mehr als Mensch über berufliche Aufträge". Persönliche Entwicklung zählt für sie mehr als Jobtitel. Es scheint, als habe Mirjam ihr privates und berufliches Glück gefunden.

Chris Hofer / Getty Images Mirjam Weichselbraun bei einer Veranstaltung 2016

Andreas Rentz / Getty Images Mirjam Weichselbraun bei der Bambi-Verleihung 2012

Mirjam Weichselbraun beim "Wiener Opernball" 2017

