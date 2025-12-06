Jan oder David? "Bachelor in Paradise"-Lissy erklärt Gefühle

Lissy Korac steht bei Bachelor in Paradise zwischen zwei Männern. Bei ihrem Einzug ins Paradies, noch bevor sie auf die anderen Kandidaten traf, hatte sie ihr erstes Date mit Jan Hoffmann. In der Villa angekommen sah sie jedoch David Jackson – mit dem Bachelor aus dem Jahr 2023 hatte Lissy bereits privat einige Dates, der Kontakt riss jedoch irgendwann ab. Lissy steht also vor einer Entscheidung: Jan oder David? Im Interview mit Promiflash erklärt sie nun, was währenddessen in ihr vorging.

Lissy erzählt, dass sie sich unvoreingenommen auf das Format einlassen wollte. Dennoch konnte sie die Vergangenheit mit dem Rosenkavalier nicht ganz ausblenden. "Die Zeit mit David hat sich schnell sehr natürlich und leicht angefühlt, gleichzeitig wollte ich Jan fair kennenlernen – genau dafür ist das Paradies da", beschreibt sie. Das Gefühlschaos sei durch diese besondere Zwickmühle entstanden und weniger durch die Männer selbst. Dennoch betont Lissy im Gespräch mit Promiflash: "Beide Männer waren für mich zu Beginn spannend, weil sie ähnliche Werte teilen."

David gibt alles, um Lissy zurückzuerobern: Im Laufe der Folge plante er ein kleines Einzeldate für die beiden. Dort kam es auch zu einem Kuss. Konnte die 31-Jährige ihr Interesse an Jan zu diesem Zeitpunkt ausblenden? "In dem Moment mit David war ich komplett bei ihm, weil sich zwischen uns schon viel aufgebaut hatte", erinnert sich Lissy. Sie habe aber auch zuvor ein offenes Gespräch mit Jan geführt. "Ich habe ihm gesagt, dass meine Gefühle stärker zu David gehen. Dadurch konnte ich den Moment mit David genießen, ohne jemandem gegenüber ein ungutes Gefühl zu haben", erklärt sie gegenüber Promiflash.

David und Lissys Anziehung scheint von Anfang an sehr stark zu sein – zu stark? Einige ihrer Mitstreiter äußerten bereits den bösen Verdacht, die beiden könnten ihre Lovestory schon vor den Dreharbeiten geplant haben. "David und Lissy haben sich safe abgesprochen. Die lassen ja gar keinen anderen an sich ran. Es nervt halt, weil sie anderen die Plätze wegnehmen", ist sich zum Beispiel ihre Mitstreiterin Mimi Gwozdz (31) in der Show sicher. Auch zu diesen Vorwürfen haben Lissy und David im Promiflash-Interview längst Stellung bezogen.

RTL Lissy Korac, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

RTL Jan Hoffmann und Lissy Korac bei "Bachelor in Paradise" 2025

RTL David Jackson und Lissy Korac bei "Bachelor in Paradise" 2025

Instagram / lissy.krc Lissy Korac, "Die Bachelors" 2024