Darum hat Jan Köppen "Schiss" vor neuer Dschungel-Staffel

Die Zuschauer fiebern bereits der neuen Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! entgegen, doch Jan Köppen (42) ist vor allem eins: nervös. Der Moderator, der gemeinsam mit Sonja Zietlow (57) durch die Sendung führt, zeigte sich bereits jetzt aufgeregt, da der Januar mit seinen Herausforderungen schneller näher rückt, als ihm lieb ist. "Ich fahre direkt davor in den Urlaub, dann bin ich in einem ganz anderen Rhythmus. Das wird härter, davor habe ich etwas Schiss", verriet er gegenüber Berliner Kurier.

Wer in den Dschungel zieht, weiß Jan noch nicht. "Ich erfahre erst in zwei Tagen, wer reingeht", erklärte der Moderator und beschrieb einen geheimen Termin, bei dem Sender und Produktion die Kandidatenliste erstmals präsentieren. Namen kursieren reichlich, von Reality-Gesichtern bis hin zu Schauspielern und Sängern. Für ihn ist es die vierte Camp-Saison als Co-Moderator. "Ich mache das ja nun schon zum vierten Mal, es ist immer was Neues. Im Januar wird man dann sehen, ob diese Gruppe das einlösen kann, was man sich von ihr erhofft", so Jan weiter.

Seit seinem Einstieg als dritter Moderator der Kultsendung ist Jan ein fester Bestandteil des Formats. Zuvor war Dirk Bach (†51) von 2004 bis 2012 ein Gesicht der Show, ebenso wie Daniel Hartwich (47), der das Zepter nach Dirks Tod übernahm. In den letzten Jahren sprach Jan offen darüber, wie herausfordernd die Dreharbeiten sind, da der komplett umgekehrte Tagesrhythmus an den Kräften zehrt. Auch die Heimkehr nach den intensiven Wochen in Down Under verläuft erfahrungsgemäß nicht immer reibungslos.

Getty Images Jan Köppen im September 2023

RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow im Dschungelcamp 2025

Thomas Burg Daniel Hartwich und Sonja Zietlow 2022