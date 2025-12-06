Raubüberfall: Kim Kardashian wollte aus dem Fenster springen

Kim Kardashian (45) stand jüngst in Paris vor Gericht, um im Prozess gegen die mutmaßlichen Täter auszusagen, die 2016 einen spektakulären Raubüberfall auf sie verübt hatten. Während sie damals in einem Pariser Hotel übernachtete, drangen Männer in ihr Zimmer ein, fesselten sie, hielten sie mit einer Waffe in Schach und entwendeten Schmuck im Wert von über 8,5 Millionen Euro. In der aktuellen Folge von The Kardashians enthüllte Kim nun, wie sie in den Minuten nach der Tat einen verzweifelten Fluchtplan schmiedete: Sie wollte aus dem Hotelfenster springen, sollten ihre Peiniger zurückkehren. Ihre Freundin Simone Harouche, die sich in einem Zimmer eine Etage darunter befand, erinnerte sich später an Kims dramatische Worte: "Wenn sie zurückkommen, springen wir."

Die erschreckenden Erinnerungen wurden durch Kims Rückkehr nach Paris verstärkt, wo sie mutig ihre Aussage machte. Ihre Mutter Kris Jenner (70) berichtete von einem panischen Anruf der Unternehmerin in jener Nacht, als diese sich mental auf jede Fluchtmöglichkeit vorbereitete. Trotz all der schrecklichen Ereignisse entschied sich Kim bewusst dafür, während der Aussage Schmuck zu tragen – auch als Symbol ihrer Stärke. "Ich lasse mir meine Stärke nicht nehmen", erklärte sie in der Sendung bestimmt und drückte dabei aus, dass die Tat ihr Leben erheblich verändert habe. Acht der zehn Angeklagten wurden schließlich schuldig gesprochen, woraufhin sich Kim gegenüber der Öffentlichkeit für die Arbeit der französischen Behörden bedankte.

Die Reality-TV-Schönheit weiß allerdings, wie sie mit Druck und Extremsituationen umgehen muss. Kürzlich sorgte eine Untersuchung für Schlagzeilen, in der bei ihr eine verringerte Aktivität bestimmter Gehirnareale festgestellt wurde – ein Effekt, der möglicherweise mit chronischem Stress zusammenhängt. Diese Erkenntnisse könnten auch durch die belastenden Erfahrungen des Raubüberfalls beeinflusst sein. Sie beschreibt den Vorfall selbst als eine der traumatischsten Erfahrungen ihres Lebens, die bis heute sowohl sie als auch ihre Familie prägen. Kims Entschlossenheit, trotz allem ein Leben in Stärke und Selbstbestimmung zu führen, bleibt jedoch ein inspirierendes Beispiel für ihre Fans weltweit.

Getty Images Kim Kardashian auf dem roten Teppich 2025

IMAGO / Cover-Images Kris Jenner und Kim Kardashian, Oktober 2025

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2022