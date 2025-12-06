Vanessa Borck teilt offenen Brief an zukünftige Partnerin

Vanessa Borck (29) gewährt auf Instagram einen emotionalen Einblick in ihre Gefühlswelt. Sie hat einen offenen Brief an ihre zukünftige Partnerin veröffentlicht, in dem sie über ihre Suche nach der großen Liebe spricht. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Schwester, die eigens für diesen Zweck ein neues Profil für sie erstellt hat. In dem bewegenden Post schreibt Vanessa, die von ihren Fans oft liebevoll "Nessi" genannt wird: "Hey du, irgendwo da draußen läufst du schon herum, ohne zu wissen, dass wir uns vielleicht bald begegnen."

In ihrem Text zeichnet Nessi ein offenes Bild von sich selbst. "Ich bin nicht immer der einfachste Mensch. Ich bin tollpatschig, manchmal chaotisch, manchmal viel zu schnell verunsichert", heißt es dort. Gleichzeitig macht sie ihrer künftigen Partnerin Versprechen: "Ich würde dich niemals absichtlich verletzen. Ich werde immer aufpassen, wie es dir geht. Ich werde zuhören, auch zwischen den Zeilen." Sie spricht von einem Weg, der holprig sein kann, von "Ups and Downs" und Momenten, in denen man Liebeskummer "wegatmen" müsse. Doch die Influencerin hält an ihrer Hoffnung fest und richtet den Blick nach vorn: "Mein Herz klopft und ich weiß, dass 2026 mein Jahr wird." Am Ende bekräftigt sie: Sie werde "alles geben" für ein "für immer".

Schon in der vergangenen Woche machte Vanessa deutlich, dass sie beim Thema Verlobung nicht lange zögern würde. "Ich würde gar nicht immer so lange fackeln", erklärte die Social-Media-Bekanntheit damals auf Instagram. Für sie sei das Leben zu kurz, um auf das perfekte Timing zu warten. "Das Leben ist viel zu kurz für ein Übermorgen", verriet Vanessa. Sie sprach außerdem offen darüber, dass ihre Hochzeit einer der schönsten Tage ihres Lebens gewesen sei – ein Gefühl, das sie unbedingt noch einmal erleben möchte.

Imago Vanessa Borck bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios in München, 13. November 2025

Imago Vanessa Borck beim Charity-Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg

Imago Vanessa Borck beim Charity Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg