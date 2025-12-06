Darum kam Natalia Osada ohne Jiorgos zu Kates Christmasparty

Glitzer, Tannenduft und Promi-Gäste: Zum zweiten Mal lud Kate Merlan (38) in diesem Jahr zu ihrer Christmasparty ein – und sorgte gleich zu Beginn für Gesprächsstoff. Realitystar Natalia Osada (35) erschien nämlich ohne ihren Ehemann Jiorgos Triadis. Statt Pärchenauftritt setzte die TV-Bekannte auf Freundinnen-Power und schritt mit einer Begleitung an ihrer Seite in die Feier. Im Gespräch am Roten Teppich machte Natalia schnell klar, dass das Fehlen von Jiorgos kein Drama bedeutet, sondern einen ganz pragmatischen Grund hat. Wer das Paar kennt, ahnte es: Zuhause warteten die gemeinsamen Vierbeiner, die an diesem Abend Priorität hatten.

Im Interview mit Promiflash erklärte die Influencerin offen, weshalb Jiorgos nicht mitfeiern konnte. "Mein Mann muss leider zu Hause bleiben", sagte Natalia und führte aus: "Wir haben nicht so die besten Erfahrungen mit Hundehotels gemacht." Deshalb bleibe einer daheim, um sich zu kümmern. Ganz ohne Gesellschaft kam die Blondine aber nicht: "Ich habe meine Freundin dabei", verriet sie, bevor sie betonte, dass der Spaß nicht zu kurz kommen werde. "Ich weiß, der Abend wird genauso toll", stellte sie klar. Und weil die beiden ihre Tiere als vollwertige Familienmitglieder sehen, fasste Natalia die Situation so zusammen: "Für die Fellkinder muss jemand aufpassen", erklärte sie Promiflash.

Hinter den glitzernden Kulissen steckt Verlässlichkeit: Natalia und Jiorgos teilen nicht nur den Alltag, sondern auch die Verantwortung für ihre Hunde, die ihnen offenkundig sehr am Herzen liegen. Freunde zählen bei der Reality-Darstellerin ebenso wie Familie zum festen Support-System – an Abenden wie diesem springt eine Vertraute gern ein, wenn der Partner zu Hause bleibt. Gastgeberin Kate zeigt mit ihrem vorweihnachtlichen Event unterdessen, wie eng die Szene vernetzt ist: Die TV-Persönlichkeit pflegt enge Kontakte, lädt alte Bekannte ein und schafft einen Rahmen, in dem sich Kolleginnen und Kollegen entspannt treffen können. So wird aus einer Promi-Party ein Abend, der Freundschaft, Loyalität und ein bisschen Feiertagszauber zusammenbringt.

Natalia Osada Natalia Osada und Jiorgos Triadis, "Stranger Sins"-Stars

Instagram / jiorgostriadis Jiorgos Triadis und Natalia Osada im April 2022

Instagram / nataliaosada Natalia Osada, Reality-TV-Bekanntheit