Marcus Mumford verrät: So lernte er seine Frau Carey kennen

Es ist eine Geschichte, die Hollywood nicht romantischer hätte schreiben können: Marcus Mumford (38) Frontmann der gefeierten Folk-Band Mumford and Sons, und Oscar-Schönheit Carey Mulligan (40) führen eine Bilderbuch-Ehe – und das alles begann mit handgeschriebenen Briefen! Während die Band gerade ihre UK-Tour startet, sorgt eine rührende Enthüllung für Herzklopfen bei den Fans. Denn die Wahrheit über das Kennenlernen des Traumpaares ist noch süßer, als sich jeder vorstellen könnte. "Es klingt wie ein ziemlich kitschiger Film für mich", gesteht Marcus selbst über ihre außergewöhnliche Liebesgeschichte in der Zach Sang Show. "Es ist verrückt. Es war cool. Es ist eine coole Geschichte. Ich mag sie."

"Wir gingen als Kinder ins gleiche Ferienlager, also wurden wir danach Brieffreunde – so blieben wir in Kontakt, wir hatten keine Handys", verriet Carey in der britischen TV-Show "Good Morning Britain" im Mai 2024. Doch irgendwann blieben die Briefe aus. Auf die Frage, wie der Kontakt nach der zehnjährigen Funkstille wieder zustande kam, sagte Marcus nur ein Wort: "E-Mail." Carey hatte zuvor bei einem Gig der Band dem Tourmanager eine Nachricht zugesteckt. Später saß Marcus bei einem Freund in Los Angeles, dachte an seine Jugendliebe und schrieb ihr überraschend – per Mail. Ob das Universum so etwas absichtlich einfädelt? "Ich glaube daran, ja", sagte er in dem Interview. Der entsprechende Clip erreichte auf TikTok bereits zehntausende Aufrufe. "Ich habe Brieffreundschaften nicht genug wertgeschätzt", kommentierte ein User. Ein anderer schwärmte: "Das ist meine Lieblingsliebesgeschichte."

Nach nur fünf Monaten Dating ging Marcus 2011 auf die Knie, 2012 folgte die Märchenhochzeit auf dem englischen Land. Heute teilen die Schauspielerin und der Musiker ein Familienleben mit drei Kindern. Marcus selbst verriet 2022 im GQ-Interview das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe: Sie machten ihre Beziehung von Anfang an "zur Priorität". Und auch auf die gute alte Briefpost schwören die beiden noch immer. "Einen Liebesbrief von jemandem zu haben, ihn in der Hand zu halten und zu wissen, dass man ihn sein ganzes Leben lang behalten kann – das ist etwas Wunderbares", schwärmte Carey im Telegraph. Carey ist einem breiten Publikum aus Filmen wie "The Great Gatsby", "Promising Young Woman" und "Shame" bekannt, während Marcus mit Mumford and Sons seit 2007 internationale Bühnen bespielt. Dass ihre Geschichte gerade online so viele Herzen berührt, passt zu dem, was Fans an den beiden schätzen: eine Nähe, die ohne große Gesten auskommt und in kleinen Momenten beginnt – im Ferienlager, bei einem Zettel backstage, bei einer E-Mail aus Los Angeles.

Getty Images Marcus Mumford, Frontmann der Band Mumford and Sons

Getty Images Carey Mulligan und Marcus Mumford

Getty Images Carey Mulligan bei der Berlinale 2024