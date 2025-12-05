Oliver Pocher reagiert auf Gerüchte um Amira Alys Liebes-Aus

Angeblich sollen die Moderatoren Amira Aly (33) und Christian Düren (35) in einer schweren Beziehungskrise stecken. Das ist ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (47) nicht entgangen – und er meldete sich direkt in seiner Instagram-Story zu Wort. Der Comedian teilte dort einen Artikel über das mögliche Liebes-Aus und legte nach: "Hey, Sandy Meyer-Wölden, haben wir noch einen Platz Weihnachten? Frage für eine Ex-Frau von mir..." Seine Worte sind allem Anschein nach ein Seitenhieb gegen Amiras Aussage, sie würde die Feiertage "allein" verbringen.

Hintergrund der Spekulationen sind Insiderinformationen, die Bild vorliegen. Laut dem Blatt berichteten gute Bekannte, dass sich Amira von Christian getrennt haben soll. Auch ein Social-Media-Video bereitet Anlass zur Sorge. Eine Liebeskrise, geschweige denn ein Ende ihrer Beziehung, ist bisher aber nicht offiziell bestätigt worden. Laut ihrem engeren Kreis wird Amira Weihnachten zudem nicht komplett allein verbringen – ihre und Ollis gemeinsame Kinder sollen angeblich an ihrer Seite sein.

Noch vor wenigen Wochen wirkte das Moderatoren-Paar harmonisch. Amira plauderte offen über das Thema Nachwuchs. Im Podcast "M - wie Marlene" mit Marlene Lufen (54) verriet sie: "Auf jeden Fall möchte er auch eine Familie haben. Wir sind ja natürlich seine Familie. Aber es ist schon ein Kinderwunsch da. Mal schauen, wann." Trotz ihres gemeinsamen Fertighauses komme ihr die Partnerschaft mit Christian jedoch häufig wie eine Fernbeziehung vor. Beide leben mit Amiras Söhnen in Köln, ihr Partner muss arbeitstechnisch aber oft nach München.

Instagram / amira_m.aly Amira Aly und Oliver Pocher mit dem gemeinsamen Sohn im Januar 2020

Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025

ActionPress Amira Aly und Christian Düren auf der Marc-Cain-Fashion-Show, Juli 2024