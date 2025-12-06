Natalia Osada und Jiorgos hatten "Temptation Island"-Angebot

Natalia Osada (35) und Jiorgos Triadis haben ein verlockendes TV-Angebot ausgeschlagen – und erklären auch warum. Im Promiflash-Interview verrät die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie und ihr Ehemann für Temptation Island angefragt worden seien. Statt in die Flirt-Villa zu ziehen, entschieden sich die beiden jedoch gegen das Experiment. Ausschlaggebend waren zum einen Jiorgos’ klare Worte zur Trennungsgefahr, zum anderen neue Show-Regeln. Das Paar, das zuletzt gemeinsam bei "Stranger Sins" zu sehen war, spricht offen darüber, weshalb ein solcher Härtetest für ihre Beziehung derzeit nicht infrage kommt und warum sie ohnehin aus dem Casting fallen würden.

Im Gespräch mit Promiflash zeichnet Natalia nach, wie die Entscheidung fiel. "Wir haben es abgelehnt, weil Jiorgos gesagt hat, das ist tatsächlich eine Nummer zu heiß, weil die Trennungsgefahr natürlich eine große Quote hat", erzählt sie. Hinzu komme eine Regeländerung der Show, die den beiden die Wahl inzwischen abnimmt. "Ich weiß gar nicht, ob das die meisten wissen – Pärchen, die Kinder in der Familie haben, die dürfen gar nicht mehr mitmachen. Deswegen sind wir so oder so raus", so Natalia bei Promiflash. Auch ohne diese Hürde wäre ein Umdenken unwahrscheinlich gewesen: "Aber würden wir wahrscheinlich sowieso nicht machen, weil, wie gesagt, ich hätte schon auch Angst. Wenn man seinen Deckel gefunden hat, sollte das kein Geld der Welt wert sein, dass man das macht", sagt die Reality-Darstellerin.

Abseits von TV-Formaten setzen Natalia und Jiorgos auf ein Familienleben mit festen Werten. Die Reality-TV-Darstellerin, die auch als Model bekannt wurde, spricht in Interviews häufig offen über Zusammenhalt und Vertrauen. Entscheidungen treffen die beiden nach eigenem Bekunden als Team und wägen öffentliches Entertainment gegen Privatsphäre ab. Wer die zwei in Sendungen wie "Stranger Sins" erlebt hat, kennt ihre direkte Art und den humorvollen Umgang miteinander, den sie gern auch vor der Kamera zeigen. Gleichzeitig betont die Influencerin in Gesprächen, wie wichtig ihr Nähe und Stabilität im Alltag sind. Dass sie Angebote wie "Temptation Island" ablehnen, fügt sich damit nahtlos in das Bild eines Paares, das seine Beziehung schützt und gemeinsame Grenzen klar definiert.

Anzeige Anzeige

Instagram / nataliaosada Natalia Osada und Jiorgos Triades, "Stranger Sins"-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / jiorgostriadis Natalia Osada und Jiorgos Triadis, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nataliaosada Natalia Osada, Reality-TV-Bekanntheit