Zaun-Streit eskaliert: Chris Pine und Nachbarin vor Gericht

Schauspieler Chris Pine (45) gerät erneut mit seiner Nachbarin Helen Yu aneinander. Der Streit ums Eigentum zwischen den beiden eskaliert weiter. Am 2. Dezember hat Helen bei Gericht das sofortige Durchsetzen eines zuvor getroffenen Vergleichs verlangt. Während es zunächst um die Entfernung von Bäumen auf Chris' Grundstück ging, bleibt nun ein weiteres Thema strittig: Ein Zaun, der laut Helen eine Genehmigung erfordert, blockiert weiterhin ihre eigenen Baupläne. Laut den Unterlagen soll es an einer notwendigen Unterschrift des Treuhänders Bradley Lyon, der auch für Chris' Grundstück zuständig ist, fehlen.

Helen wirft Bradley vor, wichtige Dokumente absichtlich zurückzuhalten, was die Arbeiten an ihrem Grundstück erheblich erschwere. In ihrer Klage schildert sie wiederholte Verzögerungen und ausbleibende Reaktionen auf Anfragen. "Der Mangel an Kooperation hat zu finanziellen Mehrkosten und Verzögerungen für Frau Yu geführt", argumentierte ihre Anwältin vor Gericht. Die Unterhaltung über Zäune ist jedoch nicht der einzige Streitpunkt: Beide Parteien hatten sich bereits zuvor gegenseitig vorgeworfen, mit Ficus-Bäumen und Grundstücksgrenzen gegen geltende Regeln verstoßen zu haben, wie Us Weekly berichtet.

Privat sieht es für Chris deutlich ruhiger aus. Der Star Trek-Star, der sich in der Vergangenheit durch charmante Auftritte abseits von Hollywood einen Namen gemacht hat, soll mit seiner Freundin Keana Sky Wenger liiert sein. In den letzten Jahren wurde das Paar mehrfach auf gemeinsamen Spaziergängen gesichtet, was auf eine stabile Beziehung hindeutet. Während Chris sein Liebesleben weitgehend privat hält, zeigt er sich hin und wieder öffentlich auf Reisen mit Keana, die oft von Mode und Kultur geprägt sind. Diese Seite von ihm bildet einen starken Kontrast zu den anhaltenden Auseinandersetzungen mit seiner Nachbarin.

Getty Images Chris Pine, Schauspieler

Getty Images Chris Pine im Dezember 2022

