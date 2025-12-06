Jonathan Scott und Zooey brauchen sechs Tage für X-Mas-Deko

Es ist wieder so weit! Während die meisten Menschen gerade mal den Weihnachtsbaum aufstellen, haben Jonathan Scott (47) und seine Verlobte Zooey Deschanel (45) bereits ihr komplettes Los-Angeles-Anwesen in ein märchenhaftes Winterwunderland verwandelt. In einem exklusiven Gespräch mit dem People Magazine erklärte der "Property Brothers"-Star, dass die beiden jedes Jahr schon im November loslegen. "Ich fange innen an, weil wir für das gesamte Innere etwa fünf bis sechs Tage brauchen", sagte Jonathan. Nach Thanksgiving kommt dann die Außen-Deko dran, entlang der Straße und im Vorgarten. Unterstützt werden sie von einem Team der Glitterville Studios, die die verspielte Optik mit umsetzen. Das verlobte Paar lebt im frisch renovierten Familienzuhause und macht aus dem Fest ein Rundum-Projekt, bei dem nichts dem Zufall überlassen wird.

Das Resultat kann sich sehen lassen: farbige Bäume, gläserne Ornamente, pinke und grüne Kugeln an den Geländern, Samtbänder, Blättergirlanden und rosa-weiße Zweige mit Lichterspitzen, die wie ein kleiner Zauberwald wirken. "Es gibt viele unterschiedliche Regeln beim Dekorieren für die Feiertage", sagte Jonathan bereits im vergangenen Jahr in einem YouTube-Video auf dem Kanal, den er mit seinem Bruder Drew betreibt. "Aber, natürlich, wie wir wissen, sind Regeln da, um gebrochen zu werden, also hängt es wirklich von deinem Wohlfühl-Level ab." Zuhause setzen Jonathan und Zooey auch auf DIY-Ideen. Jonathan hob selbst gebastelte Mistelzweige aus Pappe hervor, die sich perfekt für Bastelnachmittage mit Kindern eignen. Gleichzeitig gelten klare Absprachen, damit empfindliche Stücke heil bleiben. "Eine der wirklich großen Regeln ist, dass man mit Dingen aufpassen sollte, die umfallen und zerbrechen können, wie Glas", erklärte er dem People Magazine. "Wir haben viel Glas, viel Lametta; allerdings haben wir auch ein paar Spielregeln, und die Kinder sind wirklich gut darin, nichts umzustoßen."

Privat wächst die Patchwork-Familie zusammen. Jonathan wird bald Stiefvater von Zooeys zwei Kindern, Elsie Otter und Charlie Wolf, die sie mit Ex-Mann Jacob Pechenik hat. Zu den Festtagen kommen oft auch weitere Familienmitglieder dazu. Drew berichtete im Dezember 2023 dem People Magazine, dass Jonathan in Los Angeles sogar eine Schneemaschine besorgt habe, um eine kleine Schlittenbahn für die Kinder zu bauen. Während Jonathan und Zooey bei der Weihnachtsdekoration absolute Perfektion anstreben, lassen sie es bei ihren Hochzeitsplänen deutlich entspannter angehen. Seit ihrer Verlobung im August 2023 in Schottland – ein romantischer Antrag am Edinburgh Castle mit den Kindern und einem Banner "Zooey, willst du mich heiraten?" – sind die beiden noch keinen Schritt weitergekommen. Jetzt konzentrieren sie sich erst einmal auf die Feiertage.

Imago Jonathan Scott und Zooey Deschanel bei der Premiere von The Simpsons O C™Mon All Ye Faithful im El Capitan Theatre in Los Angeles

Collage: YouTube / Drew & Jonathan, YouTube / Drew & Jonathan Collage: Die Weihnachtsdeko von Jonathan Scott und Zooey Deschanel

Getty Images Jonathan Scott und Zooey Deschanel bei einem Basketballspiel, 2025