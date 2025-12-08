Trailer: Diese Netflix-Kochshow geht in die nächste Runde

Fans von kulinarischen Wettbewerben dürfen sich freuen: Bereits am 16. Dezember startet auf Netflix die zweite Staffel der erfolgreichen Show "Culinary Class Wars". Die koreanische Kochserie, die in ihrer ersten Staffel weltweit große Erfolge feiern konnte, verspricht auch diesmal packende Duelle am Herd. Bereits der Trailer zur neuen Staffel deutet auf spannende Neuerungen hin: Neben den bewährten Blindverkostungen werden neue Regeln eingeführt, die den Wettkampf noch aufregender gestalten sollen. Zudem gibt es ein spektakuläres Comeback zweier maskierter Teilnehmer, die in der ersten Staffel für Furore sorgten.

In den hitzigen kulinarischen Gefechten treffen die sogenannten "Black Spoon"-Talente auf die besten Chefköche des Landes, die als "White Spoon"-Stars bezeichnet werden. Letztere werden von namhaften Größen der Szene repräsentiert, darunter der Zwei-Sterne-Michelin-Koch Lee Jun, Son Jong-won, der sowohl in koreanischer als auch westlicher Küche brilliert, und Meister der buddhistischen Tempelküche, Venerable Sunjae. Auch französische und chinesische Spitzenköche sind vertreten, ebenso wie bekannte Gesichter aus beliebten Kochwettbewerben und -shows wie "MasterChef Korea" und "Hansik Battle". Auf Seiten der Black Spoons sorgen Teilnehmer mit klangvollen Spitznamen wie "Seochon Prince" und "Three-Star Killer" für Nervenkitzel.

Die erste Staffel brachte der Serie rekordverdächtige Erfolge ein und machte sie zur ersten koreanischen nicht-geschriebenen Show, die drei Wochen lang die Global Top 10 von Netflix anführte. Netflix bezeichnet die Show als zentral für die Wiederbelebung der Restaurantkultur in Seoul und expandiert weiterhin kräftig im Bereich koreanischer Produktionen. Hinter der Serie stehen bekannte Köpfe wie die Produzenten Kim Hak-min und Kim Eun-ji sowie Drehbuchautorin Mo Eun-sol. Die zweite Staffel wird erneut von Studio Slam in Szene gesetzt und soll Fans mit noch mehr Geschmacksexplosionen und überraschenden Wendungen begeistern.

Imago Köche der Netflix-Show "Culinary Class Wars" bei einer Pressekonferenz in Seoul am 7. Oktober 2024

Imago "Culinary Class Wars" Staffel 1, Episode 102: Köchinnen und Köche treten zum 1:1-Duell an

Getty Images Der Cast der Netflix-Serie "Kingdom"

