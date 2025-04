Südkoreanische Serien sind extrem beliebt bei Netflix

Südkoreanische Serien und Filme haben sich bei Netflix einen festen Platz an der Spitze gesichert. Laut einem neuen Bericht des Datenanalyseunternehmens Ampere Analysis zählen südkoreanische Produktionen derzeit zu den weltweit beliebtesten Inhalten nach den US-amerikanischen Angeboten der Plattform. Eine der größten Sensationen war Squid Game: Staffel 2, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 mit 619,9 Millionen gestreamten Stunden global auf Platz eins der Charts landete. Weitere Erfolge feierten Serien wie das romantische Drama "Love Next Door: Staffel 1" und die Kochshow "Culinary Class Wars: Staffel 1". Auch ältere Titel wie "Queen of Tears: Staffel 1" und "Crash Landing on You" erfreuen sich weiterhin großer Aufmerksamkeit.

Die Beliebtheit südkoreanischer Inhalte ist ein globales Phänomen und spiegelt den Einfluss der sogenannten "Hallyu" (Koreanische Welle) wider, die das Land auf die internationale Popkultur ausübt. Serien wie "Squid Game" oder "Kingdom" haben nicht nur Rekorde gebrochen, sondern auch eine neue Generation von Fans für K-Dramas und -Filme begeistert. Netflix arbeitet eng mit lokalen Sendern wie JTBC, KBS, SBS und MBC zusammen, um hochwertige Inhalte international verfügbar zu machen. "Südkoreanische Produzenten nutzen dieses Momentum klug, indem sie emotionale Geschichten und einzigartige Formate liefern, die weltweit Anklang finden", erklärte Orina Zhao, Research Manager bei Ampere Analysis.

Bereits seit 2023 rangieren südkoreanische Inhalte auf Netflix konstant auf dem zweiten Platz bei der Gesamtanzahl der weltweiten Streamingstunden. Im zweiten Halbjahr 2024 wurden sogar beeindruckende 7,7 Milliarden Stunden für südkoreanische Produktionen auf der Plattform verbucht, was rund acht Prozent des gesamten Netflix-Konsums ausmachte. Topseller wie "Queen of Tears" und zahlreiche weitere Produktionen zeugen von der erfolgreichen Strategie des Streaming-Anbieters, der 2023 ankündigte, innerhalb von vier Jahren 2,2 Milliarden Euro in südkoreanische Inhalte zu investieren.

Getty Images Der Cast der Netflix-Serie "Kingdom"

Getty Images Der "Squid Game"-Cast, Dezember 2024

