Meghan Trainor verzichtet wegen Hellseherin auf Kaffee

Meghan Trainor (31) hat sich dazu entschieden, Kaffee komplett aus ihrem Leben zu verbannen, und das auf ungewöhnliche Anregung: Ein Medium soll ihrem Ehemann Daryl Sabara (33) während einer Sitzung geraten haben, dass Meghan der Koffeinkick mehr schadet als nutzt. "Die Hellseherin sagte ihm, ich nutze Kaffee wie ein Aufputschmittel und stürze danach ab", erklärte die Sängerin dem Magazin People. Nach diesem Ratschlag stoppte Meghan ohne Vorwarnung ihren Kaffeekonsum. "Ich trank den ganzen Tag Kaffee, um durchzuhalten. Abends war ich dann so aufgedreht, dass ich kaum schlafen konnte", so die Sängerin weiter.

Die Umstellung sei alles andere als leicht gewesen. Besonders die erste Woche ohne Kaffee bezeichnet Meghan als schwierig, doch der Verzicht habe sich gelohnt. Die 31-Jährige sagt, sie fühle sich nun nicht nur ausgeglichener, sondern habe auch mehr Energie als zuvor. Ihrer Aussage nach habe der hohe Kaffeekonsum negative Auswirkungen auf ihren Hormonhaushalt gehabt, was ihrer Gesundheit abträglich war. Neben dem Kaffeeverzicht achtet die Sängerin weiterhin sehr auf ihre Ernährung und ein aktives Leben. Gleichzeitig bereitet sie alles für ihre kommende "Get in Girl Tour" vor, bei der sie einen turbulenten Zeitplan aus Konzertauftritten und Familienleben koordinieren muss.

Mit Daryl, ihrer Mutter und einer Nanny managt Meghan den Alltag mit zwei kleinen Kindern auch unterwegs, was oft chaotisch, aber erfüllend sei. Vor den Shows widmet sie sich ihrer Familie, besucht Kindermuseen oder organisiert gemeinsame Mittagessen. In der verbleibenden Zeit liegt der Fokus auf ihren Auftritten. Seit dem 12. November stimmt Meghan schon auf ihr kommendes Album "Toy with Me" ein, dessen erster Song "Still Don't Care" veröffentlicht wurde. Das Album selbst wird am 24. April 2026 erscheinen – ein Highlight, auf das ihre Fans bereits gespannt warten.

Getty Images Meghan Trainor im Dezember 2024

Getty Images Meghan Trainor und Daryl Sabara bei der "The Paper" Premiere in Los Angeles

Getty Images Meghan Trainor, Musikerin