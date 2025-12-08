So lief Hugh Jackman und Kate Hudsons Zusammenarbeit am Set

Kate Hudson (46) und Hugh Jackman (57) strahlten bei den Gotham Awards 2025, als sie den ersten Musical Tribute für ihren gemeinsamen Film "Song Sung Blue" entgegennahmen. In dem biografischen Musikdrama verkörpern die beiden Stars das Ehepaar Mike und Claire Sardina, das in den 1980er-Jahren als Neil-Diamond-Tribute-Band namens "Lightning & Thunder" Erfolge feierte. Während der Verleihung in New York City, bei der Kate in einem eleganten, rückseitig offenen Seidenkleid und Hugh in einem klassischen Smoking glänzten, präsentierten sie sich bestens gelaunt. Kate und Hugh nahmen den Preis gemeinsam entgegen und posierten zuvor für Fotos im IMDb-Studio, wo die Chemie zwischen den Co-Stars besonders auffiel.

Für beide Schauspieler war die Zusammenarbeit am Set von "Song Sung Blue" eine prägende Erfahrung, wie sie gegenüber dem Magazin People mitteilten. Kate lobte Hughs Fähigkeit, eine tiefe Verbindung zu anderen Menschen aufzubauen, egal ob am Set oder auf der Bühne. "Hugh, seine Superkraft ist Verbindung", sagte sie. Hugh wiederum zeigte sich beeindruckt von Kates instinktivem und gleichzeitig präzisem Schauspiel. "Ich habe viel von Kate gelernt. Ich habe tatsächlich etwas über das Schauspielern vor der Kamera gelernt", erklärte er und hob hervor, wie sie in entscheidenden Momenten für kreative Entscheidungen einstand – ein Verhalten, das laut Hugh zwei der zentralsten Szenen des Films bereichert habe. Neben Hudson und Jackman gehören prominente Namen wie Fisher Stevens (62) und Jim Belushi zur Besetzung des Films, der pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen am 25. Dezember in den Kinos startet.

Privat beschreibt man Kate oft als lebensfroh und kreativ, sie ist dreifache Mutter und zeigt sich regelmäßig in lockeren Interviews von ihrer humorvollen Seite. Hugh, der nach der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Deborra-Lee Furness (70) eine neue Beziehung mit der Tony-Award-Gewinnerin Sutton Foster (50) eingegangen ist, betonte während des Abends ebenfalls seine Freude über die Zusammenarbeit mit Kate. Bei den Gotham Awards erschien er gut gelaunt an der Seite seiner Partnerin, die ihn auf dem roten Teppich unterstützte. Die enge Bindung und der gegenseitige Respekt zwischen Kate und Hugh spiegeln sich nicht nur auf der Leinwand wider, sondern prägten auch ihre kreative Zusammenarbeit hinter den Kulissen. Fans sind gespannt, wie sich diese Dynamik im Film entfalten wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und Kate Hudson auf dem roten Teppich

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Hudson bei den Gotham Film Awards 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Hudson und Hugh Jackman bei den Gotham Film Awards in New York