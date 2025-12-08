"Wie Zorro": Anna-Maria Zimmermann thematisiert ihre Narben

Anna-Maria Zimmermann (36), bekannt durch Hits wie "Tausend Träume weit", hat in diesem Jahr nicht nur ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert, sondern auch offen über einen prägenden Teil ihrer Geschichte gesprochen. Im "Kölner Treff" reflektierte die Sängerin über ihren Lebensweg und thematisierte dabei vor allem die Folgen ihres schweren Helikopterunfalls im Jahr 2010. Damals stürzte sie aus zehn Metern Höhe ab, erlitt lebensgefährliche Verletzungen und trug Narben am ganzen Körper davon. "Ich sehe aus wie Zorro", sagte die Sängerin selbstironisch, fügte jedoch ergänzend hinzu, dass sie heute Frieden mit ihrer Geschichte geschlossen habe. "Für mein Alter ist das völlig okay", erklärte sie mit Blick auf ihre Narben.

Der Unfall, der für viele das Ende einer Karriere bedeutet hätte, brachte Anna-Maria an ihre Grenzen, doch sie kämpfte sich zurück ins Leben und auf die Bühne. Sie erinnerte sich daran, wie schwierig es für sie war, mit den physischen und emotionalen Folgen umzugehen. "Ich war nach diesem Unfall ein wirklich böser Mensch", gab sie offen zu und erklärte, dass es Zeit brauchte, um sich wieder mit sich selbst wohlzufühlen. Seitdem setzt sich die Macherin jedoch noch stärker für eigene Entscheidungen ein, insbesondere was die Balance zwischen Karriere und Familie betrifft. Ab nächstem Jahr will sie weniger Konzerte geben, um mehr Zeit mit ihren beiden Söhnen zu verbringen.

Schon als Kind zeigte Anna-Maria ihre Leidenschaft für die Musik, trat früh in Fernsehshows auf und stellte sich Herausforderungen wie Deutschland sucht den Superstar, wo sie 2005 den sechsten Platz erreichte. Ihr Weg war stets geprägt von Durchhaltevermögen und einer bewundernswerten Leichtigkeit. Heute lebt die Sängerin in einem bewussten Einklang zwischen Bühnenleben und Mutterrolle. Sie bringt ihren Fans nicht nur mit ihrer Musik Freude, sondern inspiriert auch mit ihrer Lebensgeschichte. Ihr jetziges Motto scheint klar: "Nicht verboten sein" – eine Botschaft, mit der sie Frauen Mut machen will, sich Freiheiten zu nehmen und trotzdem für ihre Familien da zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna-Maria Zimmermann auf der Bühne, Schlagerboom Open Air, 2024

Anzeige Anzeige

Robert Schmiegelt / Future Image Anna-Maria Zimmermann im März 2023 in Köln

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna-Maria Zimmermann, 2024