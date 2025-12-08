So verbringen Tobias Pietrek und Freundin Mina Weihnachten

Seit November dieses Jahres sind Tobias Pietrek und seine Mina offiziell ein Paar. Die beiden Turteltauben haben sich auch schon mit der Frage beschäftigt, wie sie das anstehende Weihnachtsfest feiern möchten – und wie sie im Promiflash-Interview verraten, werden sie das definitiv gemeinsam tun. "Wir verbringen Weihnachten auch schon zusammen. Ich habe sie gefragt, ob sie an Heiligabend bei mir und meinen Eltern und meiner Familie verbringen möchte", erzählt Tobi.

Über diese Einladung habe sich seine Liebste "total gefreut". Natürlich solle aber auch Minas Familie an den Feiertagen nicht zu kurz kommen. "Das heißt, an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir bei meiner Familie und am zweiten Weihnachtsfeiertag sind wir dann bei ihrer Schwester, also bei ihrer Familie", erklärt der 35-Jährige. Klingt nach einem straffen Programm – für Mina und Tobi wird ihr größter Weihnachtswunsch so aber wohl erfüllt zu sein: Dass sie dieses besondere Fest gemeinsam verbringen.

Die Ex-Die Bachelors-Kandidatin und der Love Island V.I.P.-Star lernten sich im August über eine Dating-Plattform kennen. Tatsächlich waren sie sich davor aber schon mal begegnet: Am 11.11.2024 sprach Mina Tobi beim Karnevalfeiern an, damals steckte er aber gerade in einer anderen Kennenlernphase. Minas Beharrlichkeit zahlte sich letztendlich aus: Den diesjährigen 11.11. feierten Mina und Tobi dann schon gemeinsam – seit dem 15. November sind sie offiziell ein Paar.

Instagram / tobiismile Mina und Tobi Pietrek im Dezember 2025

Instagram / tobiismile Realitystar Tobias Pietrek mit seiner Freundin Mina

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek und Mina, November 2025