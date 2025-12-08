BTN-Urgestein Lutz unterstützt Neuling Carla mit Dreh-Tipps

Carla Bruhn ist ganz neu im Schauspielbusiness. Seit dem 1. Dezember ist sie bei Berlin - Tag & Nacht in der Rolle der Johanna Schiller zu sehen. Sie ist die Tochter von Hanna und somit die Enkelin von Joe Möller, der seit Jahren von Lutz Schweigel (53) verkörpert wird. Mit ihm arbeitet Carla viel und vor allem besonders gerne zusammen. "Mit Lutz habe ich mit am meisten Spaß am Set. Er ist wirklich für jeden Spaß zu haben und wir gehen es meistens leicht und unbeschwert an", freut sie sich.

Lutz hat ihr den Weg in die für sie neue Welt des Schauspiels aber unter anderem auch durch sämtliche Tipps und Tricks erleichtert, über die er als waschechtes Serienurgestein verfügt. Der 53-Jährige sei ihr stets eine gute Hilfe. "Wenn es zu ernsten oder emotionalen Szenen kommt, gehen wir die Szenen oft gemeinsam durch und Lutz gibt mir Tipps, die ich natürlich gern annehme", erklärt Carla. Und zu derartigen emotionalen Szenen kommt es wahrscheinlich des Öfteren – immerhin ist Carlas Figur Johanna eine pubertierende Teenagerin. Mit ihrer Rolle hat Carla allerdings nicht sehr viel gemeinsam. "Meine Rolle ist ganz anders als ich, eigentlich das komplette Gegenteil. Klar, Johanna ist ein Teenie, mitten in der Pubertät, aber auch als ich Teenie war, war ich nicht wie sie", betont sie in einer Pressemitteilung.

Johanna sei "sehr rebellisch", was unter anderem daran liegt, dass sie keine gute Beziehung zu ihren Eltern hat. Was bei Carla zum Glück nie der Fall gewesen sei: "Ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern und war daher auch nie rebellisch." "Manchmal will Johanna selber kein rotziger, frecher Teenager sein, aber sie kann sich nicht immer dagegen wehren. Johanna trifft sehr viele falsche Entscheidungen, mit denen sie nicht nur ihren Opa mehrfach an seine Grenzen bringt", erklärt die neue Darstellerin abschließend und bereitet die BTN-Fans damit schon mal auf aufregende Situationen vor.

RTL II / Magic Connection Carla Bruhn und Lutz Schweigel bei "Berlin - Tag & Nacht"

RTL II / Magic Connection Lutz Schweigel und Carla Bruhn alias Joe Möller und Johanna Schiller, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

RTL II Lutz Schweigel in seiner "Berlin - Tag & Nacht"-Rolle Joe Möller