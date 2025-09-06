Luigi Mangione kämpft gegen Todesstrafe im Mordprozess

Luigi Mangione, der bekannte Social-Media-Star, befindet sich aktuell in Untersuchungshaft. Er wartet auf die Verhandlung zu den schwerwiegenden Anschuldigungen, darunter Mord und Stalking, im Zusammenhang mit dem Tod des UnitedHealthcare-CEO Brian Thompson im Dezember 2024. Währenddessen arbeitet Luigi im Brooklyn Metropolitan Detention Center als Hausmeister. Seit seiner Inhaftierung um die Weihnachtszeit herum hat er sich als mustergültiger Gefangener präsentiert und gegen die gegen ihn erhobenen Vorwürfe Stellung bezogen.

Nach neuesten Gerichtsdokumenten versucht Luigi, die Staatsanwaltschaft dazu zu bewegen, ihre Begründung für die Forderung nach der Todesstrafe offenzulegen, berichtet TMZ. Er legt dar, dass er nichts getan habe, um Gewalt gegen die Gesundheitsbranche oder andere Menschen zu fördern. Die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft, seine angeblichen Verbrechen hätten weitere Anhänger motiviert, Gewalt als Antwort zu sehen, weist er vehement zurück. Luigi hat sich klar von derartigen Gewaltdarstellungen distanziert und nennt diese Behauptungen "völlig abwegig".

Trotz der ernsten Anschuldigungen erhält Luigi weiterhin Unterstützung seiner Anhängerschaft online. Viele seiner Follower stehen fest an seiner Seite, da sie seine öffentlichen Aussagen zu Missständen in der Krankenversicherungsbranche teilen. Seine Kritiken fokussieren sich auf die ihrer Meinung nach profitgierigen Praktiken der Branche, die häufig über die Bedürfnisse der Versicherten gestellt werden. Luigi, der sich als Verfechter für einen fairen Umgang im Gesundheitssystem präsentiert, hat durch seine Social-Media-Präsenz einen Kreis von Unterstützern aufgebaut, die seine kritischen Ansichten öffentlich teilen.

Getty Images Luigi Mangione im Dezember 2024 in Manhatten vor Gericht

Getty Images Luigi Mangione, Februar 2025

Getty Images Luigi Mangione im Dezember 2024 in Pennsylvania.

