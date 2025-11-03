Luigi Mangione hört im Knast Taylor Swift und Charli XCX

Luigi Mangione sorgte mit seiner Musikauswahl hinter Gittern für Aufsehen. In einem schriftlichen Brief an einen Fan, der mittlerweile von TMZ verifiziert wurde, gab Luigi Einblicke in seinen Gefängnisalltag im Metropolitan Detention Center in Brooklyn. Dort hatte er kürzlich Songs der Sängerinnen Taylor Swift (35) und Charli XCX (33) auf sein Tablet geladen. Obwohl er zuvor nie ihre Musik gehört hatte, wollte er einer viralen, aber falschen Liste seiner "Lieblingskünstler" nachgehen und mehr über die Musikerinnen erfahren. Besonders Taylors Song "Cardigan" hörte er angeblich immer wieder, bis ein Mitinsasse, bekannt als "King", ihn stoppte und ihn für seinen Musikgeschmack verspottete. King übernahm kurzerhand das Musikauswahlregime und ersetzte Luigis Playlist mit Tracks von Rapper Lil Durk (33).

Die Entscheidung, nun Rap statt Popmusik zu hören, scheint Luigi mittlerweile zu genießen, wie er in seinem Brief festhielt. Er erwähnte, dass er insbesondere Lil Durks Song "Dis Ain’t What U Want" schätzt und die Texte ihn – trotz der Umstände – auf seinem Weg begleiten. Neben seiner musikalischen Veränderung sprach der Social-Media-Star auch über die kleinen Dinge, für die er in seiner aktuellen Situation dankbar ist. Dazu gehören die Mahlzeiten im Gefängnis und die Unterstützung, die er durch Briefe von Fans erhält. Luigis Anwalt erklärte zudem, dass er sich als vorbildlicher Gefangener einen Namen gemacht habe, der sich um neue Mitinsassen kümmert und sie in das Leben hinter Gittern einführt.

Luigi wartet derzeit auf seinen Prozess. Ihm wird vorgeworfen, im Dezember 2024 den CEO von UnitedHealthcare, Brian Thompson, in Midtown Manhattan erschossen zu haben. Neben elf Anklagepunkten auf Staatsebene, von denen zwei aus Mangel an Beweisen fallen gelassen wurden, sieht er sich auch mehreren Bundesanklagen gegenüber. Sollte er für schuldig befunden werden, droht ihm eine mögliche Todesstrafe. Luigi, der aus einer einflussreichen Familie stammt und eine Ivy-League-Ausbildung genoss, hat bislang auf nicht schuldig plädiert. Seine Unterstützer sammelten bereits mehr als 1,3 Millionen Dollar für seine Verteidigungskosten.

Luigi Mangione, Februar 2025

Charli XCX und Taylor Swift, Dezember 2014

Vermeintlicher Attentäter Luigi Mangione, 2024

