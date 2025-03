Leben im Gefängnis: Gypsy Rose gibt Luigi Mangione Tipps

Gypsy Rose Blanchard (33) hat wertvolle Tipps für Luigi Mangione. Der US-Amerikaner ist des Mordes angeklagt und sitzt in Untersuchungshaft – eine Situation, die die Internetbekanntheit gut kennt. Sie war selbst wegen Beihilfe zum Mord acht Jahre lang inhaftiert, bis sie im Jahr 2023 auf Bewährung entlassen wurde. Nun teilt die 33-Jährige ihre Erfahrungen mit Luigi. Besonders vor Brieffreundschaften solle er sich in Acht nehmen. "Es war schön, die Unterstützung zu haben. Ich habe einige Freunde auf diese Weise kennengelernt", erklärt sie gegenüber TMZ, betont jedoch: "Es gibt aber auch eine Menge seltsamer Menschen da draußen. Man muss sie ignorieren. Man muss herausfinden, wer echt ist und wer nur da ist, um berühmt zu werden."

Gypsy Roses Fall sorgte für viel Aufmerksamkeit im Netz. Sie setzte ihren damaligen Partner Nicholas Godejohn im Jahr 2015 darauf an, ihre Mutter Dee Dee zu ermorden. Diese hatte zuvor jahrelang vorgetäuscht, dass ihre Tochter an diversen Krankheiten leide und behindert sei. Damit setzte sie Gypsy Rose schwerer körperlicher, geistiger und medizinischer Misshandlung aus. Für ihren Racheschlag wurde die damals 23-Jährige für zehn Jahre hinter schwedische Gardinen geschickt. Seit ihrer vorzeitigen Freilassung hat sich das Blatt für Gypsy Rose jedoch gewendet. Eine ihrer Brieffreundschaften war Ken Urker, der nun der neue Mann an ihrer Seite ist. Vor wenigen Wochen wurden die beiden zum ersten Mal Eltern. Zudem erfreut sich die stolze Mutter einer Tochter großer Beliebtheit im Netz.

Auch Luigi erlangte nach seiner Festnahme plötzlich große Popularität in den sozialen Medien. Der 26-Jährige muss sich derzeit wegen des Mordes an Brian Thompson, dem CEO von UnitedHealthcare, vor Gericht verantworten. Trotz oder vielmehr wegen seiner schwerwiegenden Tat vereint er nun eine beachtliche Fangemeinschaft hinter sich. Zu seinen Gerichtsterminen erscheinen Zuschauer in Massen, zudem wurden bereits Spendengelder in sechsstelliger Höhe für ihn gesammelt.

Instagram / gypsyrose.ig Ken Urker und Gypsy Rose Blanchard im Januar 2025

Getty Images Luigi Mangione, Februar 2025

