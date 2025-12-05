Verschoben: Krankheit stoppt Anhörung zu Luigi Mangione

Die für Freitag, den 5. Dezember, geplante Anhörung im Mordfall Luigi Mangione musste nun wegen einer Erkrankung des Angeklagten kurzfristig abgesagt werden. Richter Gregory Carro gab die Nachricht laut People Magazine im Supreme Court von Manhattan bekannt. Luigi, der in dieser Woche versucht, die Zulassung entscheidender Beweise zu verhindern, blieb dem vierten Tag der Anhörungen also fern. Die Verhandlung soll nun am Montag fortgesetzt werden, bestätigte der Richter. Währenddessen wollte sein Verteidiger Marc Agnifilo keine Fragen zum Gesundheitszustand seines Mandanten kommentieren.

In den bisherigen Verhandlungstagen standen laut People Magazine bereits mehrere brisante Beweise im Mittelpunkt. Dazu zählen Bodycam-Aufnahmen seiner Verhaftung, bei der Luigi – während er einen McMuffin in einem McDonald's in Pennsylvania aß – mit einem gefälschten Ausweis erwischt wurde. Die Aufzeichnung eines 911-Notrufs, über den er identifiziert wurde, wurde laut TMZ bereits vorgespielt. Genau diese Bilder und Aussagen möchte die Staatsanwaltschaft nun nutzen, um den Ablauf der Ereignisse nachzuzeichnen. Die Verteidigung hingegen versucht, die Beweise ausschließen zu lassen, da Luigi ihrer Ansicht nach nicht ordnungsgemäß über seine Rechte belehrt worden sei.

Luigi, der sowohl auf Bundes- als auch auf Staatsebene wegen Mordes an dem UnitedHealthcare-Vorstand Brian Thompson angeklagt ist, plädiert in beiden Verfahren auf nicht schuldig. Im Falle einer Verurteilung im Bundesprozess könnte ihm sogar die Todesstrafe drohen. Der 27-Jährige, der vor allem durch seine Präsenz in sozialen Netzwerken bekannt wurde, trat People Magazine zufolge bislang ruhig und besonnen in den Gerichtssälen auf. Wie es am Montag vor Gericht weitergeht, bleibt nun abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Luigi Mangione wird von der Polizei zum Gericht geführt, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Luigi Mangione, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Vermeintlicher Attentäter Luigi Mangione, 2024

Anzeige