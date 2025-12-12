So nahm "Mike & Molly"-Darsteller Billy Gardell 77 Kilo ab

"Mike & Molly"-Liebling Billy Gardell hat sein Leben radikal umgekrempelt – und dabei 77 Kilo verloren. Der Schauspieler erzählte in einem Interview, das das Magazin People veröffentlichte, wie ein gesundheitlicher Schock 2020 den Wendepunkt brachte. Damals lebte er mit Typ-2-Diabetes, wog rund 170 Kilo und stand mit mehreren Risikofaktoren auf der COVID-19-Liste. Im Juli 2021 ließ sich Billy einer bariatrischen Operation unterziehen. Heute, sagt er, pendle sein Gewicht zwischen 97 und 99 Kilo. Bekannt wurde Billy an der Seite von Melissa McCarthy (55) durch die Sitcom "Mike & Molly", in der ein Paar sich bei Overeaters Anonymous kennenlernt – eine Rolle, die nun in seinem echten Leben einen ganz neuen Klang bekommt.

Die Veränderung ging jedoch nicht nur mit körperlicher, sondern auch mit deutlicher mentaler Verbesserung einher. Billy erklärte, dass er sich jetzt stark, energiegeladen und frei von Diabetes fühle – der Erfolg, der ihm letztlich "das Leben gerettet" habe. Trotz dieser positiven Wende musste sich der Schauspieler online mit Kritik auseinandersetzen. "Als ich schwer war, hieß es, ich sei zu dick. Jetzt sagen die Leute: 'Bist du krank?'. Kann ich nicht einfach so durch die Welt gehen?", entgegnete er den Kommentaren. Er macht jedoch klar, dass er diesen Verpflichtungen nun entspannter begegnet und seinen Fokus darauf legt, ein gesünderes Leben zu führen.

Auch seine ehemalige Co-Star Melissa McCarthy kennt die Kämpfe mit dem Gewicht. In einem früheren Interview ließ sie durchblicken, wie sie sich mit verschiedenen Konfektionsgrößen auseinandersetzte. Heute räumt die Schauspielerin, die seit 2005 glücklich mit ihrem Ehemann Ben Falcone (52) verheiratet ist, diesen Sorgen viel weniger Platz ein: "Ich habe zwei großartige Kinder und den wunderbarsten Mann der Welt. Alles andere ist nur ein Prozess." Billy und Melissa porträtierten sechs Jahre lang in "Mike & Molly" ein liebenswertes Paar, das sich über eine Selbsthilfegruppe für Übergewichtige kennenlernte – für beide damalige Rollen, denen sie sich auch persönlich verbunden fühlten.

Getty Images Billy Gardell bei Byron Allens 5th Annual Oscar Gala, 2023

Getty Images Billy Gardell, September 2019

Getty Images Billy Gardell und Melissa McCarthy, 2012

