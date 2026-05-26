Offen: Darum trägt Cardi B keine durchsichtigen Shirts mehr

Cardi B (33) ist für ihre freizügigen Outfits bekannt – doch als Mutter zieht sie bei einem Kleidungsstück eine klare Grenze. Im Gespräch mit E! News verriet die Rapperin, dass sie ihren wilden Modestil nach der Geburt ihrer Kinder keineswegs aufgegeben hat. Allerdings achtet sie darauf, was sie anzieht, wenn sie ihre Kinder in der Schule begleitet. "Sie haben mich in keiner Weise verändert", betonte die 33-Jährige über ihre Kinder, ergänzte aber: "Ich werde nicht mit einem durchsichtigen Shirt oder mit einem Shirt, bei dem meine Brustwarzen zu sehen sind, in die Schule gehen." Ansonsten lasse sie sich von der Mutterschaft in ihrer Modewahl nicht einschränken.

Neben ihrer eigenen Garderobe hat auch die Siebenjährige Kulture schon ein echtes Modebewusstsein. Wie Cardi gegenüber E! News erzählte, stöbert ihre Tochter ständig in ihrem Kleiderschrank – und hinterlässt dabei jedes Mal ein ziemliches Durcheinander. Die Rapperin scherzte, dass sie es langsam satt habe, dass ihre Tochter immer an ihren Schrank gehe. Mittlerweile gebe es dafür klare Regeln: Taschen seien tabu, nachdem Kulture einmal eine davon angemalt hatte. Was Kultures eigenen Stil betrifft, beschrieb Cardi sie als "sehr lebhafte" Persönlichkeit: "Sie liebt bunte Sachen, Grafiken, Regenbögen, Blumen. Sie ist ein richtiges Girlie-Girl." Cardi teilt Kulture sowie den vierjährigen Sohn Wave Set und die 19 Monate alte Tochter Blossom Belle mit ihrem Ex-Mann Offset (34).

Ihr jüngstes Kind, ein Sohn, den sie im November mit NFL-Star Stefon Diggs (32) bekommen hat, soll so lange wie möglich wie ein Baby aussehen. "Ich mag es, wenn Babys wie Babys aussehen. Ich will nicht, dass du wie ein Vierjähriger aussiehst", erklärte sie im Interview. Deshalb kleidet sie ihn am liebsten in Strampler, ganz ohne Jeans oder Shorts. Dieses Bewusstsein für das Altersgerechte zieht sich bei der Musikerin durch alle ihre Kinder: Auch bei ihrer kleinen Tochter Blossom Belle setzt sie auf mädchenhafte Kleider, weil sich diese Phase "so schnell verändert", wie sie betonte.

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Getty Images Cardi B, Rapperin

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Instagram / iamcardib Cardi B mit ihren vier Kindern

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Instagram / iamcardib Cardi B, November 2025