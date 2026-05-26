Jack Martin lobt Katie Holmes als liebevolle Regisseurin

Jack Martin hat jetzt in höchsten Tönen von seiner Arbeit mit Katie Holmes (47) geschwärmt. Gegenüber E! News erzählte er kürzlich von den Dreharbeiten zum Film "Happy Hours". "Katie ist unglaublich. Sie ist so, so, so freundlich. Das merkt man nicht nur daran, wie sie selbst mit einem umgeht, sondern auch daran, wer die Menschen sind, die sie einstellt", lobte er die Regisseurin. Für Jack sei die Zusammenarbeit eine besonders prägende Erfahrung gewesen: "Sie ermutigt die Menschen wirklich dazu, sich selbst zu lieben und das in ihre Darbietungen einzubringen."

Der 27-Jährige verriet außerdem, dass Katie jeden beim Namen kenne und die Schauspieler aktiv nach ihren Ideen frage. Anfangs sei er durchaus nervös an das Set gegangen – nicht zuletzt wegen der hochkarätigen Besetzung. Neben Katie selbst stehen unter anderem Joshua Jackson (47), Constance Wu und Mary-Louise Parker vor der Kamera. "Die haben alle so eine Geschichte, Joshua Jackson und alle anderen. Das war ein bisschen einschüchternd", gestand er gegenüber E! News. Doch Katie habe ihn bestärkt: "Sie hat mich ermutigt, selbstbewusst zu sein und eigene Ideen einzubringen. Ich fand das so toll, und ich glaube, das macht das Projekt wirklich besser."

"Happy Hours" ist Katies zweite Regiearbeit nach ihrem Spielfilm-Regiedebüt "All We Had" aus dem Jahr 2016. Sie schrieb auch das Drehbuch und spielt selbst mit. Der Film, der die Geschichte von Ex-Partnern erzählt, die sich Jahre später wiederbegegnen und neu verlieben, feiert seine Premiere beim Tribeca Film Festival im Juni. Besonders die Wiedervereinigung mit Joshua Jackson, mit dem Katie in der Kultserie Dawson's Creek bekannt wurde, ließ sie im vergangenen Jahr auf Instagram schwärmen: "Mit Josh nach so vielen Jahren zu arbeiten ist ein Beweis für Freundschaft."

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Getty Images Katie Holmes bei den Aafa American Image Awards 2026 in Gotham Hall, New York

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Getty Images Jack Martin, Schauspieler

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Getty Images Bei der Gala in New York: Joshua Jackson und Katie Holmes beim Screening von "Brunello: The Gracious Visionary" im David Koch Theatre