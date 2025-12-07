Fans reagieren auf Melissa McCarthys körperliche Veränderung

Melissa McCarthy (55) übernahm kürzlich die Moderation der beliebten US-Sendung Saturday Night Live. Wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen, präsentierte sich die Schauspielerin auf der Bühne in einem eleganten schwarzen Samt-Jumpsuit. Ihre deutlich veränderte Erscheinung nach einer Gewichtsabnahme von rund 43 Kilogramm wurde von vielen Zuschauern bemerkt. Es war das sechste Mal, dass Melissa die Gastgeberrolle der Show übernahm, und sie überzeugte nicht nur mit ihrem Auftritt, sondern auch mit ihrer neuen Ausstrahlung.

In den sozialen Medien äußerten zahlreiche Fans ihre Bewunderung für Melissas Transformation. Nutzer lobten ihre Eleganz und ihr Auftreten und hoben hervor, wie gut sie derzeit aussehe. "Ich bin wirklich beeindruckt von Melissas Fortschritt bei der Gewichtsabnahme", schrieb ein Nutzer auf X. Ein anderer freute sich: "So schön, Melissa McCarthy wieder auf der SNL-Bühne zu sehen – und sie sieht fabelhaft aus!" Neben all dem Lob meldeten sich jedoch auch mahnende Stimmen zu Wort: "Was wir nicht tun werden, ist Bodyshaming. Sie sieht toll aus. Lasst sie in Ruhe."

Bereits vor einigen Monaten hatte Melissa offen über ihren Weg zur Gewichtsabnahme gesprochen. Damals betonte die Gilmore Girls-Bekanntheit, dass es keine Wunderdiät oder ausgefallene Methode gewesen sei. "Kein Trick, einfach ein ziemlich langweiliges Leben – man geht früh ins Bett und vermeidet aufregende Dinge", erzählte sie mit gewohntem Humor gegenüber Extra. Rückblickend äußerte sich Melissa kritisch über ihre früheren Diätversuche: "Ich fühlte mich halb verhungert und war die meiste Zeit völlig durcheinander." Letztlich habe sie für sich erkannt, dass es wichtiger sei, den Druck rauszunehmen und sich nicht pausenlos Gedanken über das eigene Gewicht zu machen.

Getty Images Melissa McCarthy, Dezember 2025

Getty Images Melissa McCarthy, September 2025

Getty Images Melissa McCarthy, November 2025