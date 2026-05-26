Papst-Audienz: Eckart von Hirschhausen zieht bitteres Fazit

Nach der wohl spektakulärsten Dienstreise seiner Karriere zieht Dr. Eckart von Hirschhausen (58) in der BR-Doku "Hirschhausen will zum Papst – Wer bewahrt die Schöpfung?" ein ernüchterndes Fazit. Der prominente TV-Arzt war zu einer Audienz bei Papst Leo XIV. (70) nach Rom gereist, um das Kirchenoberhaupt beim Klimaschutz in die Pflicht zu nehmen. Nach dem Treffen räumte er unumwunden ein: "Ich bin natürlich auch irgendwie mit großer Hoffnung hierhin gekommen, dass Leo sagt: 'Hey, genau das ist es.' Aber wessen Job ist es eigentlich, die Schöpfung zu bewahren? Es ist auch ein bisschen naiv zu glauben: 'Wir können uns alle zurücklehnen und Leo wird es schon richten.'"

Die anfängliche Hoffnung des Moderators, den Vatikan als lautstarken Treiber einer weltweiten Klimapolitik zu gewinnen, wich schnell einer deutlich anderen Realität. Das mit Spannung erwartete Treffen während einer Generalaudienz verlief weitgehend symbolisch; das Kamerateam durfte nicht einmal den Ton aufnehmen. Eckart beschrieb die Begegnung im Nachgang zwar als intensiv, sah in Leos Augen aber vor allem einen Mann, der unter der Last gigantischer globaler Erwartungen steht. Auch Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber bremste die Erwartungen im Film und stellte nüchtern klar, dass der Klimaschutz wohl kaum die höchste Priorität auf Leos politischer Agenda habe – was schon dessen Fernbleiben bei der Weltklimakonferenz im vergangenen Jahr signalisiert hatte.

Für Eckart reiht sich dieses ambitionierte Projekt nahtlos in seine steile TV-Karriere. Der 58-jährige Arzt, Kabarettist und Bestsellerautor hat sich in den vergangenen Jahren immer stärker vom klassischen Medizin-Entertainment wegbewegt und positioniert sich im Fernsehen zunehmend als kritischer Klimaaktivist und Mahner. Mit seiner Stiftung "Gesunde Erde – Gesunde Menschen" kämpft er unermüdlich für den Umweltschutz, den er als die größte Gesundheitsaufgabe unserer Zeit versteht. Wer die Doku zur ökologischen Pilgerreise in voller Länge sehen will, findet "Hirschhausen will zum Papst – Wer bewahrt die Schöpfung?" ab sofort in der ARD-Mediathek.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Papst Leo XIV. und Eckart von Hirschhausen

Anzeige Anzeige

Getty Images Papst Leo XIV. trifft per Hubschrauber im Heliport von Monaco ein

Anzeige Anzeige

Instagram / eckart_von_hirschhausen Eckart von Hirschhausen, Mediziner