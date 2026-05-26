Matt Damon soll Hauptrolle in diesem neuen Film übernehmen

Matt Damon (55) soll die Hauptrolle in einem noch geheimen Filmprojekt des Regie-Duos Daniels übernehmen. Wie Quellen gegenüber Deadline berichten, laufen derzeit Verhandlungen zwischen dem Schauspieler und Universal Pictures über den bisher titellosen Streifen. Die Daniels, also Daniel Scheinert und Daniel Kwan, wurden durch ihren oscarprämierten Film "Everything Everywhere All at Once" weltbekannt. Ihr neues Projekt soll noch im Sommer in Los Angeles in die Produktion gehen – und zwar nachdem Matt die Promo-Tour für Christopher Nolans (55) "Die Odyssee" abgeschlossen hat, der am 18. Juli in die Kinos kommt.

Ursprünglich war Ryan Gosling (45) für die Hauptrolle im Gespräch gewesen, doch im Frühling scheiterte sein Engagement an Terminkonflikten. Daraufhin wandte sich Universal an Matt, der nach einem intensiven Jahr erst einmal Abstand von neuen Projekten suchte. Hinter ihm lagen zwei aufeinanderfolgende Drehs: der Netflix-Actionfilm "The Rip" sowie Nolans ambitioniertes Monumentalwerk "Die Odyssee", das Matt selbst als seinen Karriere-Höhepunkt beschreibt. Nach einem kräfteraubenden sechsmonatigen Dreh für die Produktion wollte er zunächst verschnaufen und Zeit mit seiner Familie verbringen. Erst in den vergangenen Wochen begann er, sich wieder Drehbücher anzuschauen – und das Projekt der Daniels stach dabei heraus. Nach einem persönlichen Treffen mit dem Duo gab der Schauspieler sein Okay.

Matt und Ryan sind beide seit Jahren zwei der gefragtesten Männer Hollywoods. Matt ist seit 2005 mit der argentinisch-amerikanischen Gastronomin Luciana Barroso (49) verheiratet, mit der er vier Töchter hat. Die Daniels wiederum feierten mit "Everything Everywhere All at Once" einen der größten Überraschungserfolge der Filmgeschichte: Bei der Oscarverleihung 2023 räumte das Werk gleich sieben Auszeichnungen ab, darunter die Preise für den besten Film und die beste Regie.

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Getty Images Matt Damon bei der Bring Change to Mind Revels and Revelations Celebration, April 2026

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Getty Images Daniel Scheinert und Daniel Kwan bei der Hand- und Fußabdruck-Zeremonie für Ke Huy Quan, Februar 2025

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Imago Ryan Gosling bei der New-York-Premiere von "Project Hail Mary", März 2026