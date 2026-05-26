Mit Humor: Kelly Ripa lacht über Marks Vateranfänge

Kelly Ripa (55) hat jetzt eine amüsante Anekdote aus den frühen Jahren ihrer Elternschaft geteilt. Die Moderatorin und Schauspielerin erinnerte sich in einem hinter den Kulissen aufgenommenen Clip einer aktuellen Folge von "Live with Kelly and Mark" daran, wie es lief, als sie ihren Mann Mark Consuelos (55) zum ersten Mal allein mit den Kindern ließ. Damals war Sohn Joaquin gerade einmal sechs Monate alt, und Kelly war für Dreharbeiten in Chicago. Damit Mark nicht überfordert war, hatte sie kurzerhand mehrere Babysitterinnen engagiert, die sich in Achtstundenschichten abwechselten – "wie Krankenschwestern", wie sie gegenüber dem Publikum erklärte.

Als Kelly zwei Tage später nach Hause zurückkehrte, wartete die letzte Babysitterin noch auf sie – und hatte eine deutliche Botschaft parat. "Sie sagte mir: 'Du darfst nicht sterben, weil er nicht weiß, wo irgendetwas ist'", zitierte Kelly die Nanny im Clip. Kellys trockene Reaktion darauf: "Guter Hinweis. Mein Gott, ich darf nicht sterben!" Heute lachen die beiden in ihrer gemeinsamen Talkshow über solche turbulenten Momente, so das Magazin People. Mark und Kelly sind seit Mai 1996 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder: die Söhne Michael und Joaquin sowie Tochter Lola.

Anlässlich von Marks 55. Geburtstag im März zeigten sich die Familienmitglieder besonders rührend. Lola teilte auf Instagram eine Bildergalerie mit gemeinsamen Erinnerungen und widmete ihrem Vater bewegende Worte: "Happy Birthday an meinen Superhelden. Du wirst für immer und ewig der wichtigste Mann in meinem Leben sein." Auch Kelly postete eine zehnteilige Bildergalerie mit alten und aktuellen Fotos von Mark beim Kerzenausblasen und versah ihren Beitrag mit einem liebevollen Kommentar über seine Leidenschaft für "Kuchen und Partyhüte". Kelly und Mark hatten sich 1995 am Set der Seifenoper "All My Children" kennengelernt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei der Premiere von ESPNs "Running With The Wolves" in New York City am 23. Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Mark Consuelos mit ihren Söhnen, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei der Broadcasting + Cable Hall of Fame Gala