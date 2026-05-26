Brustkrebs und Trennung: So hart war 2006 für Sheryl Crow

Eine Krebsdiagnose, eine Trennung und der Verrat durch den Ex-Verlobten – alles in einer einzigen Woche. Sängerin Sheryl Crow (64) hat jetzt in einer aktuellen Episode des Podcasts "The Bobbycast" offen über eine der schwersten Phasen ihres Lebens gesprochen. Im Jahr 2006 trennte sich die Musikerin von ihrem damaligen Verlobten Lance Armstrong (54) – und erfuhr zeitgleich, dass der Radsportler eine "sehr berühmte Schauspielerin" datete. "Ich war verlobt, ich hatte drei wunderschöne Stiefkinder, ich wollte mit diesem Menschen Kinder haben. Wir trennten uns. In derselben Woche, in der wir uns trennten, wurde bei mir Brustkrebs diagnostiziert, und ich erfuhr, dass er eine wirklich berühmte Schauspielerin traf", fasste die Musikerin zusammen.

Auf wen genau sie sich dabei bezog, verriet Sheryl nicht. Was folgte, waren neun harte Monate voller Strahlentherapie, Trauer und Wut, wie sie im Podcast schilderte. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr dabei der Rat ihrer Onkologin: "Ich hatte eine wirklich stoische Onkologin, die buchstäblich wie meine Großmutter aussah, aber eine der Dinge, die sie mir sagte, war: 'Ich habe tausend Frauen mit Krebs behandelt – verpasse die Lektion nicht.'" Die Diagnose habe ihr laut eigenen Aussagen bewusst gemacht, dass sie stets für andere da war, sich selbst dabei aber vernachlässigt hatte. "Es brauchte einen abrupten Halt in meinem Leben, um an den Punkt zu kommen, zu sagen: 'Okay, wer bin ich? Und warum tue ich, was ich tue?'"

Sheryl und Lance hatten sich 2003 kennengelernt und sich im Oktober 2005 verlobt. Im Februar 2006 folgte die Trennung – wie Lance später verriet, unter anderem wegen des Kinderwunsches der Sängerin, den er zu diesem Zeitpunkt nicht teilen konnte. Heute ist Sheryl selbst Mutter: 2007 adoptierte sie ihren Sohn Wyatt, 2010 folgte Levi.

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Getty Images Sheryl Crow bei den Grammy Awards 2025

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Getty Images Bei den Billboard Music Awards 2004 in Las Vegas: Lance Armstrong und Sheryl Crow

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