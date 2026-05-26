Prinz William ehrt treuen Wegbegleiter mit besonderem Orden

Bei einer Ordensverleihung auf Schloss Windsor hat Prinz William (43) am 20. Mai einen langjährigen Mitarbeiter mit einer besonderen Ehrung bedacht. Der Waliser Thronfolger verlieh seinem persönlichen Fahrer, Lance Sergeant Scott Robin Bishop, die Royal Victorian Medal in Silber. Bishop, der in den Unterlagen der Zeremonie als "Ordonnanz und Fahrer des Prinzen und der Prinzessin von Wales" beschrieben wurde, erhielt die Auszeichnung für seinen treuen Dienst gegenüber dem royalen Paar. Für William und Prinzessin Kate (44) war es eine Möglichkeit, einen Wegbegleiter zu würdigen, der im Hintergrund arbeitet und selten im Rampenlicht steht.

Die Royal Victorian Medal wird in Bronze, Silber und Gold verliehen und zeichnet Personen aus, die sich durch ihren persönlichen Dienst an der königlichen Familie besonders verdient gemacht haben. Die Entscheidung über die Vergabe liegt allein beim Monarchen. Der zugehörige Royal Victorian Order wurde 1896 von Königin Victoria gegründet. Die Medaille geht häufig an Polizeibeamte im Personenschutz, aber auch an Fahrer, Gärtner und Haushaltspersonal. Zu den weiteren Geehrten bei der Zeremonie auf Schloss Windsor gehörten unter anderem Schauspielerin Cynthia Erivo (39), die als Member of the Order of the British Empire ausgezeichnet wurde, sowie Komiker Matt Lucas (52), der als Officer of the Order of the British Empire geehrt wurde.

Bishops Auszeichnung war nicht die erste dieser Art in Williams und Kates engstem Umfeld: Bereits im März erhielt ihre Nanny Maria Teresa Turrión Borrallo dieselbe Royal Victorian Medal in Silber – ebenfalls überreicht von William und Kate persönlich. Maria kümmert sich seit 2014 um die drei Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) und hatte sich zuvor am renommierten Norland College in Bath ausbilden lassen. Über ihr Verhältnis zu den Kindern hieß es aus dem Umfeld der Familie gegenüber dem Magazin People einst: "Maria liebt die Kinder von Herzen. Sie kann streng und bestimmt sein, aber ist gleichzeitig sehr liebevoll und einfühlsam mit ihnen."

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026

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