Simone Lugner verrät: "Mausi" Lugner wollte Richard zurück

Rund um das Erbe des verstorbenen Baumeisters Richard Lugner (†91), der im August 2024 im Alter von 91 Jahren starb, ist ein heftiger Streit entbrannt. Witwe Simone Lugner steht derzeit wegen ihres Wohnrechts in Richards Villa vor Gericht – und in diesem Zusammenhang werden immer wieder auch intime Details aus dem Liebesleben des als "Mörtel" bekannten Unternehmers öffentlich. Nun hat sich Simone im Podcast "FrühlingsgeBlümel" zu Wort gemeldet und dabei Aussagen von Richards Ex-Frau Christina Lugner (60) widersprochen, die öffentlich behauptet hatte, Richard habe sie nach der Scheidung immer wieder gebeten, ihn erneut zu heiraten.

Simone schildert die Situation nämlich völlig anders: Während einer Trennungsphase zwischen ihr und Richard habe ihr dieser geschrieben, dass Christina – auch bekannt als "Mausi" – ihn zurückwollen würde. Wörtlich habe er ihr mitgeteilt: "Die Mausi, die will mich krallen." Simone habe daraufhin sogar selbst den Rat gegeben, die Situation ernsthaft zu überdenken: "Du kennst sie schon, du kennst alle ihre Macken, sie ist die Mutter von eurer Tochter – vielleicht ist es das Richtige jetzt." Richards Reaktion darauf sei laut Simone jedoch mehr als eindeutig gewesen: "Nein. Sicher nie wieder." Christinas Aussage, Richard habe sie zurückgewollt, lässt Simone zwar nicht vollständig außer Acht – "Dass das früher vielleicht mal sein Gedanke war, wirklich Jahre zuvor – ist möglich", räumt sie ein –, doch für die Zeit, die sie mit Richard verbrachte, zeichnet sie ein klares Bild.

Christina war von 1991 bis 2007 mit Richard verheiratet. Im laufenden Gerichtsverfahren rund um die Lugner Privatstiftung trat die Autorin zuletzt als Zeugin auf und erhob dabei schwere Vorwürfe gegen Simone. Unter anderem behauptete sie, Richard und Simone hätten in der Villa in Döbling faktisch getrennt gelebt – Richard in einem isolierten Apartment, Simone in anderen Räumen des Hauses.

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Collage: Getty Images, ActionPress Collage: Christina Lugner, Simone Reiländer und Richard Lugner

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Action Press / CONTRAST Richard Lugner und Christina "Mausi" Lugner

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IMAGO / SEPA.Media Simone und Richard Lugner, August 2021