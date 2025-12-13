Kim Virginia Grey scherzt darüber, ihre Welpen abzugeben

Kim Virginia Grey (30) hat auf Instagram für einen kurzen Schreckmoment gesorgt. In einer Story erklärte die Reality-TV-Bekannte: "Es ist so weit, ich gebe die Hunde ab." Die Aussage kam ohne weitere Erklärung und ließ ihre Follower zunächst ratlos zurück. Die Aufregung ist verständlich: Mitte Oktober hatten Kim und ihr Mann Nikola Grey (29) drei Dalmatinerwelpen aufgenommen, die seither regelmäßig in ihren Clips zu sehen sind. Inzwischen befindet sich die Ehe in einer schweren Krise, und Kim lebt getrennt von Nikola. Umso brisanter wirkte die Ankündigung, die sie ganz allein und aus der Nähe von Dubai teilte.

Wenig später folgte die Auflösung – ebenfalls auf Social Media. Die 30-Jährige stellte klar, dass es sich um einen Spaß handelte, und schrieb in einer weiteren Story: "... Weil ich so viele Süßigkeiten nicht mehr aushalte. Wie soll ein Herz das aushalten?" Die Influencerin bezog sich damit auf die zuckersüßen Hundemomente, die ihr Alltag gerade mit sich bringt. Die Dalmatinerwelpen bleiben also bei ihr, trotz der angespannten privaten Lage. Kims Worte hatten dennoch Wirkung: Zwischen Sorge und Erleichterung sammelten sich zahlreiche Reaktionen unter ihren Clips, während sie weiter Einblicke in das turbulente Leben mit drei Jungtieren gewährt.

Schon am Vortag hatte Kim auf Instagram für Gesprächsstoff gesorgt. In einer Fragerunde gestand die TV-Bekannte offen, dass sie keinerlei Vorstellung davon habe, wie die bevorstehenden Feiertage für sie aussehen werden. "Ich habe keine Ahnung, wie oder mit wem ich dieses Jahr feiern werde", schrieb Kim. Besonders Silvester sei ihr wichtig, doch beim Gedanken an eine Nacht ohne Begleitung gab sie zu: "Wenn ich nur daran denke, graust's mir irgendwie." Ihre treuen Fans sammelten sich unter dem Post, munterten die Influencerin mit aufmunternden Nachrichten auf und zeigten Verständnis für die schwierige Situation.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia mit ihrem Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren Hunden