Das ist für Sydney Sweeney ein echtes No-Go bei Dates

Sydney Sweeney (28) hat in einem Interview mit Allure offen über ihre Dating-Präferenzen gesprochen und dabei klargestellt, was für sie ein absolutes No-Go ist. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Amanda Seyfried (40), mit der sie im Film "Housemaid" zusammenarbeitet, sprach sie darüber, worauf es ihr in einer Beziehung ankommt. "Ich mag gepflegte Männer. Groß, gut aussehend, mit schönen Augen und kräftigen Armen und Händen", erzählte die Schauspielerin, betonte aber gleichzeitig, dass das Aussehen bei ihr nicht entscheidend sei: "Du könntest der heißeste Mann der Welt sein, aber wenn du eine miese Persönlichkeit hast – vorbei."

Derzeit scheint Sydney im Liebesleben aber auf Wolke sieben zu schweben. Nachdem sie ihre dreijährige Verlobung mit Jonathan Davino im Mai 2025 offiziell beendete, kursieren seit einigen Monaten Gerüchte über eine neue Romanze mit Musikproduzent Scooter Braun (44). Mittlerweile hat sich die Beziehung der beiden gefestigt, wie Insider bestätigen. "Scooter und Sydney sind in einer ernsthaften und engagierten Beziehung, und es läuft großartig zwischen ihnen", verriet eine Quelle People. Schon im Sommer wurden die beiden bei der luxuriösen Hochzeit von Lauren Sánchez (55) und Jeff Bezos (61) in Italien zusammen gesehen, was die Spekulationen um eine Liebesbeziehung anheizte.

Für die Schauspielerin, die mit Rollen in "Euphoria" und "The White Lotus" weltweit bekannt wurde, scheint das Jahr 2025 nicht nur filmisch, sondern auch privat ereignisreich gewesen zu sein. Sydney, die immer wieder betont, wie hart sie für ihren Erfolg gearbeitet hat, hat sich längst auch als authentische Stimme gegen unrealistische Erwartungen in den sozialen Medien etabliert. Kritik an ihrem Aussehen oder Spekulationen über vermeintliche Schönheitsoperationen pariert sie mit souveräner Gelassenheit. Ihr Ansatz, privat und beruflich auf Ehrlichkeit und Authentizität zu setzen, könnte erklären, warum sie sich auch bei ihren Partnern eine ebenso starke Persönlichkeit wünscht.

Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "The Housemaid"

Andreas Rentz / Getty Images, Terry Wyatt / Getty Images Sydney Sweeney und Scooter Braun

Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "Americana" in Los Angeles