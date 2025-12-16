Rob Reiners Sohn Nick wird wegen Mordes an Eltern angeklagt

Dramatische Wendung im Fall um den Tod von Regisseur Rob Reiner (†78) und seiner Frau Michele Singer Reiner: Staatsanwaltschaft und Polizei in Los Angeles haben bestätigt, dass Sohn Nick Reiner (32) nun offiziell wegen zweifachen Mordes ersten Grades angeklagt wird. Wie unter anderem Mirror berichtet, soll der 32-Jährige seine Eltern am Sonntag in ihrem Haus im noblen Stadtteil Brentwood getötet haben. Beide wurden dort leblos aufgefunden, mit schweren Schnittverletzungen am Hals. Nick, der laut Behörden ohne Kaution in Gewahrsam sitzt, wurde am Sonntagabend festgenommen und in der Nacht zum Montag ins Gefängnis gebracht. Eine erste Anhörung vor Gericht blieb aus, da der Angeklagte nach Angaben seines Anwalts nicht transportfähig gewesen sein soll.

Die Vorwürfe gegen Nick könnten im Extremfall lebenslange Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung oder sogar die Todesstrafe nach sich ziehen, eine Entscheidung dazu sei jedoch noch nicht gefallen. Ermittler schildern, dass Rettungskräfte am Sonntagnachmittag zu dem Anwesen gerufen wurden, um medizinische Hilfe zu leisten, jedoch nur noch den Tod eines 78-jährigen Mannes und einer 68-jährigen Frau feststellen konnten. Beide Opfer wiesen laut Polizei Verletzungen auf, die "mit einem Messerangriff übereinstimmen". Es gebe keine Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen in das Millionenanwesen, die Beamten sprechen von einem laufenden Mordermittlungsverfahren und betonen, dass man derzeit "niemanden sonst als Verdächtigen" suche.

Nick Reiner befindet sich aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, an frühen Anhörungen teilzunehmen. Sein Anwalt gab an, dass er aktuell nicht transportfähig sei. Bereits in der Vergangenheit machte Nick wiederholt Schlagzeilen mit Problemen, die auf familiäre Spannungen hinwiesen. Die Reiner-Familie wurde stets als eng verbunden beschrieben. Freunde und Kollegen sind von dem tragischen Vorfall schockiert und äußerten in den sozialen Medien ihr Mitgefühl und Beileid.

Getty Images Rob Reiner mit Michele Singer und Nick Reiner bei Teen Vogue’s Back-to-School Saturday in Los Angeles, August 2013

Getty Images Rob Reiner mit seiner Familie bei der 41. Chaplin Award Gala im Lincoln Center in New York City

