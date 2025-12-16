Sydney Sweeneys Chaos: Ihr Schrank spiegelt ihr Gehirn wider

Hollywood-Star Sydney Sweeney (28) gewährte kürzlich in einem Interview mit dem Magazin Good Housekeeping einen amüsanten Einblick in ihr Leben hinter den Kulissen. In ihrem 13,5 Millionen Dollar teuren Anwesen in Florida, das mit atemberaubendem Meerblick und luxuriösen Features wie sechs Schlafzimmern, acht Badezimmern, einem Fitnessraum und einem Spielzimmer beeindruckt, entpuppt sich ausgerechnet ihr Kleiderschrank als Chaosecke. "Mein Schrank ist eine Metapher für mein Gehirn", erklärte Sydney. "Wenn mein Schrank ein Durcheinander ist, dann ist auch mein Gehirn durcheinander. Ist er aufgeräumt, bedeutet das, dass ich geordnet bin."

Abseits ihrer Schrank-Philosophie verriet die Schauspielerin auch eine für sie beruhigende Angewohnheit: Sie schaut sich regelmäßig ASMR-Videos über Teppichreinigungen an. Sydney beschrieb fasziniert, wie schmutzige Teppiche mit Spezialgeräten gereinigt werden, und wie diese Videos sie entspannen. Momentan widmet sie sich auch der Promotion zu ihrem neuen Film "The Housemaid", in dem sie an der Seite von Amanda Seyfried (40) zu sehen ist. Die beiden Schauspielerinnen entwickelten während der Dreharbeiten eine enge Freundschaft, die sie laut eigener Aussage bei den intensiven Szenen unterstützte. "Wir waren in den Szenen immer füreinander da", betonte Sydney.

Für das Projekt arbeiteten Sydney und Amanda unter der Regie von Paul Feig (63), der laut Sydney die einzelnen Szenen hervorragend zusammenschnitt, um die Charaktere lebendig werden zu lassen. Der Film, ein hochspannender Psychothriller, ist ab dem 19. Dezember in den Kinos zu sehen. Sydney, die mit Charme und ihrer authentischen Art sowohl vor der Kamera als auch abseits davon begeistert, zieht weiter ihre Fans sowohl durch ihre Schauspielkunst als auch durch ihre erfrischend ungeschönte Offenheit an. Ob Chaos-Schrank oder ASMR-Routine – die Schauspielerin zeigt sich mit einer ganz persönlichen Note.

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Getty Images Sydney Sweeney, Juni 2025

Getty Images Amanda Seyfried und Sydney Sweeney beim SCAD Savannah Film Festival in Georgia