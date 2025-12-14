Erster Trailer: Jason Momoa begeistert in "Street Fighter"

Eine spektakuläre Überraschung bei den diesjährigen Game Awards: Paramount Pictures präsentierte völlig unerwartet den ersten Teaser-Trailer zur kommenden Videospielverfilmung "Street Fighter". Ganz zur Freude der Fans waren nahezu alle Hauptdarsteller des Films vor Ort und zeigten sich auf der Bühne. Darunter Jason Momoa (46), der in der Rolle des Blanka zu sehen sein wird, sowie Noah Centineo (29), Andrew Koji und Cody Rhodes (40), die die bekannten Figuren Ken, Ryu und Guile verkörpern. Der Trailer, der auch auf YouTube verfügbar ist, verspricht aufregende Kämpfe und krasse Stunts.

Die Reaktionen auf die ersten Szenen des Films ließen nicht lange auf sich warten. In den Kommentaren unter dem Video schrieb ein User: "Das sieht klasse aus. 'Mortal Kombat' kann einpacken!" Auch wenn das Projekt erst im Oktober 2026 in die Kinos kommen wird, ist die Vorfreude jetzt schon riesig. "Das ist der spannendste Trailer, den ich seit Jahren gesehen habe", schwärmte ein Zuschauer.

Die Handlung des Films orientiert sich an der berühmten Fighting-Game-Reihe und spielt im Jahr 1993. Im Mittelpunkt stehen Ryu und Ken, zwei alte Freunde und Kämpfer, deren Wege sich getrennt haben, die aber von Chun-Li (Callina Liang) für das World Warrior Tournament rekrutiert werden. Dabei müssen sie sich den Machenschaften des finsteren M. Bison, gespielt von David Dastmalchian, stellen. Der neue Streifen ist das dritte Filmprojekt, das auf dem Videospiel beruht. 1994 kam ein erster "Street Fighter"-Film in die Kinos, 2009 folgte "Street Fighter: The Legend of Chun-Li".

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler

Getty Images Jason Momoa und Noah Centineo bei den Game Awards 2025

Getty Images David Dastmalchian und Callina Liang, "Street Fighter"-Darsteller