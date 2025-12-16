"Stranger Things": Fans entdecken weiteren Logikfehler

In der beliebten Netflix-Serie "Stranger Things" sorgt erneut ein Kontinuitätsfehler für Diskussionen unter den Fans. Diesmal ist Wills Alter der strittige Punkt, denn in Staffel fünf bezeichnet seine Mutter Joyce ihren Sohn laut kino.de rückwirkend als elfjährigen Jungen, als sie auf die Nacht seines Verschwindens im November 1983 zu sprechen kommt. Allerdings zeigte ein Suchplakat aus der ersten Staffel eindeutig, dass Will zu diesem Zeitpunkt bereits zwölf Jahre alt war. Solche Ungereimtheiten irritieren die Zuschauer zunehmend.

Die Verwirrung um Wills Alter ist nicht neu und zieht sich durch mehrere Szenen der Serie. Ein Programmheft anlässlich seiner gespielten Beerdigung in Staffel eins gibt den 28. August 1971 als Geburtsdatum an, während in einer späteren Folge der 22. März als Geburtstag thematisiert wird. Demnach wäre Will im November 1983 tatsächlich zwölf Jahre alt gewesen, was der Darstellung von Joyce widerspricht. Besonders auf Social Media Plattformen wie Reddit und X äußern Fans ihre Frustration über diese Fehler. Einige teilen jedoch eine andere Perspektive und vermuten, dass es sich statt um Planungsfehler um gezielte Hinweise handeln könnte, die auf kommende Enthüllungen hindeuten.

Erstaunlicherweise sind solche Ungenauigkeiten bei "Stranger Things" nicht ungewöhnlich. Bereits in der Vergangenheit fielen Unstimmigkeiten auf, zum Beispiel in einer Rückblickszene mit Jonathan und Will, die den Bau ihrer Festung Castle Byers zeigt. Während diese Szene sie bei Tageslicht und Sonnenschein darstellt, widerspricht dies einer vorherigen Erzählung, in der Jonathan angibt, die Festung sei in einer regnerischen Nacht entstanden. Solche Fehler stoßen auf geteilte Meinungen: Manche Fans sehen darin vermeidbare Nachlässigkeiten, während andere sich fragen, ob sie möglicherweise Teil der komplexen Erzählstruktur sind. Ob weitere Staffel-5-Episoden, die am 26. Dezember bei Netflix veröffentlicht werden, Licht ins Dunkel bringen, bleibt abzuwarten.

Netflix Natalia Dyer als Nancy Wheeler and Finn Wolfhard als Mike Wheeler in "Stranger Things" Staffel 5

Netflix Jamie Campbell Bower als Vecna in "Stranger Things" Staffel 5

Netflix Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Winona Ryder, Noah Schnapp und Maya Hawke in der fünften Staffel von "Stranger Things"

