Neuer "Herr der Ringe": Viggo Mortensen zu alt für Aragorn

Viggo Mortensen (67) wird im neuen Herr der Ringe-Film "The Hunt For Gollum" nicht in seine ikonische Rolle als Aragorn zurückkehren. Wie das Magazin Knight Edge Media berichtete, soll die Figur des Waldläufers, der in der Geschichte die Jagd auf Gollum anführt, mit einem neuen Schauspieler besetzt werden. Die Entscheidung, die viele Fans überraschen dürfte, sei aufgrund von Viggos Alter und der technischen Herausforderungen gefallen, die eine Verjüngung am Set mit sich bringen würde. Die Rückkehr anderer beliebter Charaktere wie Gandalf, gespielt von Ian McKellen (86), und möglicherweise Frodo, verkörpert von Elijah Wood (44), lässt jedoch die Vorfreude auf den Film steigen.

Trotz dieser großen Veränderung bleibt "The Hunt For Gollum" ein Projekt, das eng mit dem Geist der Original-Trilogie verknüpft ist. Peter Jackson (64), der die ersten drei Filme inszenierte, ist als Produzent mit an Bord, und seine langjährige Partnerin Fran Walsh sowie die erfahrene Drehbuchautorin Philippa Boyens sind ebenfalls an der kreativen Umsetzung beteiligt. Gemeinsam mit den Autoren Arty Papageorgiou und Phoebe Gittins, mit denen Boyens zuletzt bei "Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim" zusammenarbeitete, formt sie das Drehbuch zu diesem neuen Kapitel. Kinogänger dürfen ab dem 16. Dezember 2027 wieder in die faszinierende Welt von Mittelerde eintauchen.

Der mittlerweile 67-jährige Viggo Mortensen hatte sich in der Vergangenheit immer offen für eine Rückkehr zu "Der Herr der Ringe" gezeigt und lobte die Fantasie und das Können von Peter und Andy Serkis, der bei diesem Film Regie führt und selbst die Rolle von Gollum übernehmen wird. Seit seinem Durchbruch als König von Gondor hat Mortensen jedoch seine Karriere weiter ausgebaut und wurde unter anderem dreimal für den Oscar nominiert. Seine Verkörperung von Aragorn bleibt eine der prägendsten Figuren der Trilogie und wird für viele Fans wohl immer untrennbar mit ihm verbunden bleiben.

ActionPress Viggo Mortensen als Aragorn in "Der Herr der Ringe"

Getty Images Viggo Mortensen beim 68. San Sebastian International Film Festival im September 2020

Viggo Mortensen in "Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs"