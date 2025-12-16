Quoten floppen bei "Denn sie wissen nicht, was passiert"

Die Rückkehr von "Denn sie wissen nicht, was passiert" ohne Thomas Gottschalk (75), Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51) verlief für RTL enttäuschend. Die Samstagabend-Show, die von einem neuen Team aus Michelle Hunziker (48), den Ehrlich Brothers sowie Giovanni (47) und Jana Ina Zarrella (49) moderiert wurde, konnte laut Quotenmeter nur knapp über eine Million Zuschauer vor die Bildschirme locken. Zum gleichen Zeitpunkt zog Kai Pflaume (58) mit seiner ARD-Sendung "Klein gegen Groß" wesentlich mehr Publikum an. Besonders die Neuerungen bei der Spieleshow, die durch spontane Einlagen und humorvolle Interaktionen glänzen sollte, fanden beim Publikum anscheinend nicht den gewünschten Anklang.

Hinter den Kulissen machen sich nun erste Zweifel breit. Laut Berichten sei das Konzept der Show durch zu lange Spielsequenzen und eine unübersichtliche Struktur in die Kritik geraten. Ein finales, langes Duell an der Kletterwand, das nach Mitternacht stattfand, wurde als unpassend empfunden. Giovanni Zarrella, der mit seiner Frau Jana Ina einen charmanten Eindruck hinterließ, soll Medienberichten zufolge in Zukunft nicht mehr Teil der Show sein. Ebenso könnten die Ehrlich Brothers, die nur knapp und mit einem angeschlagenen Andreas Ehrlich aus Oberhausen angereist waren, aufgrund ihres dichten Tourplans Schwierigkeiten bekommen, regelmäßig teilzunehmen.

Ob die Show eine Zukunft hat, bleibt spannend, denn beim Sender gibt man sich weiterhin optimistisch. Eine Sprecherin von RTL betonte, dass man an der etablierten Marke festhalten wolle und auf neue Folgen setzt. In ihrem Umfeld wurde die Show zuvor als "großer Kindergeburtstag" beschrieben, was andeutet, dass man den Fokus auf Unterhaltung und Leichtigkeit legen möchte. Ob diese Richtung langfristig überzeugen kann, bleibt abzuwarten, zumal das neue Team erst kürzlich in die Rolle getreten ist und Zuschauern noch die bisherigen Gesichter der Show im Gedächtnis bleiben dürften.

RTL Giovanni Zarrella, Michelle Hunziker und Jana Ina Zarrella bei "Denn sie wissen nicht, was passiert"

RTL Andreas und Christian Reinelt von den Ehrlich Brothers bei "Denn sie wissen nicht, was passiert"

RTL / Julia Feldhagen Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch bei "Denn sie wissen nicht, was passiert", Dezember 2025