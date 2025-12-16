"Bin geschockt": Jakub Merlan-Jarecki hatte einen Autounfall

Schock-Moment für Jakub Merlan-Jarecki (30): Der Sportler meldete sich jetzt mit einer beunruhigenden Nachricht auf Instagram bei seinen Fans. In seiner Story berichtete der 30-Jährige, dass er gerade einen Autounfall hatte – mitten in der Dunkelheit, allein unterwegs im Wagen. In einem kurzen Clip filmte er eine deutlich sichtbare Beule an seinem Auto und machte damit klar, wie heftig der Zusammenstoß gewesen sein muss. Dazu schrieb er: "Ich bin geschockt. Ich hatte eben einen Unfall! Bitte passt auf euch auf beim Fahren, gerade wenn es dunkel ist." Hinweise auf Verletzungen gibt es in dem Video nicht.

Der Realitystar beschränkte sich in seiner Story auf wenige Worte, doch die Botschaft ist eindeutig: Es hätte deutlich schlimmer ausgehen können. Details zum Unfallhergang, zu möglichen Beteiligten oder zum genauen Ort teilte er bislang nicht, auch die beschädigte Fahrzeugseite ist im Clip nur teilweise zu erkennen. Ob sein Auto weiter fahrbereit ist, ließ er ebenfalls offen. Klar ist nur: Die Nachtfahrt endete für den Sportler mit einem heftigen Schrecken und einem ramponierten Auto. An seine Community richtet Jakub deshalb eine deutliche Warnung und betont, wie wichtig es sei, im Dunkeln besonders vorsichtig zu sein.

Doch es ist nicht das erste Mal, dass der Sportler mit einem Autounfall für Aufsehen sorgt. Im Dezember vergangenen Jahres kam es ebenfalls zu einer brenzligen Situation: Laut Bild war Jakub damals mit seinem Wagen in Köln in einen Verkehrsunfall verwickelt. Anschließend wurde sein Führerschein von der Polizei beschlagnahmt, weil ihm vorgeworfen wurde, ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs zu sein. Jakub widersprach den Anschuldigungen jedoch. "Ich habe meinen Führerschein wirklich 2023 abgegeben, aber das endete mit einem Freispruch. Deshalb habe ich auch den Führerschein zurückbekommen", stellte der Fußballer klar.

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki, Realitystar

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jareckis Auto, Dezember 2025

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki, Sportler