Pete Wicks trauert um geliebte französische Bulldogge Peggy

Pete Wicks (37) hat jetzt einen herzzerreißenden Verlust öffentlich gemacht: Seine geliebte französische Bulldogge Peggy ist gestorben. Der Realitystar sprach in der neuesten Folge seines Podcasts "Staying Relevant" darüber und erklärte, sie sei "vor etwa einem Monat" von ihm gegangen. Die Nachricht teilte er, nachdem er für die Aufzeichnung der Folge seinen anderen Hund Eric mit ins Büro gebracht hatte – in dem Wissen, dass Fans nach Peggy fragen würden. Schon im Sommer hatte der 37-Jährige auf Instagram offenbart, dass er seinen Vierbeiner beinahe verloren hätte und ihr "Monate der Behandlung" bevorstehen würden; nun bestätigte er, dass sie es nicht geschafft hat. Der TV-Star, der 2024 bei Strictly Come Dancing für Schlagzeilen sorgte, bedankte sich für die Anteilnahme.

In einem Interview mit dem Heat-Magazin gewährte der TV-Star außerdem Einblick in seine Pläne für die Feiertage: "Ich stelle mir vor, dass ich mit Eric allein sitze und eine Pot Noodle esse", sagte er. Es sei "ein schweres Jahr" gewesen. Gleichzeitig erzählte Pete, er denke grundsätzlich über eine weitere Adoption nach, aber nur, wenn es zu seinem Leben passe und für seinen anderen Hund stimmig sei: "Ich habe ein ziemlich ungewöhnliches Leben, deshalb geht es darum, den richtigen Hund zu finden. Es ist nicht nur meine Entscheidung. Ich muss Eric fragen", erklärte er weiter und erinnerte daran, dass dieser mit seinen zwölf Jahren ein älterer Herr ist.

Peggy kam 2018 über die Tierschutzorganisation French Bulldog Saviours zu Pete. Seine Geschichte mit Hunden reicht jedoch weit zurück: Als Kind adoptierte er gemeinsam mit seiner Mutter den Hund Arnie, und 2016 rettete er Eric aus dem Dogs Trust in Basildon, unweit seines Heimatorts. In Interviews hat der Reality-TV-Star mehrfach betont, wie sehr ihm Hunde am Herzen liegen. Während der Dreharbeiten zu seiner Reihe "For Dogs' Sake" sagte er laut Daily Mail, er habe oft geweint, weil ihn die Schicksale der Tiere so bewegten.

