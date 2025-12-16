TikTok-Star Tucker Genal (†31) wurde tot in Wohnung gefunden

Social-Media-Star Tucker Genal ist tot in seiner Wohnung in Los Angeles gefunden worden – er wurde nur 31 Jahre alt. Laut der Website der Gerichtsmedizin in Los Angeles starb der Influencer am 11. Dezember, als Todesursache wird Suizid genannt. Bekannt wurde er durch seine Sketche und Challenges auf TikTok, oft gemeinsam mit seinen Brüdern Carson und Connor, mit denen er Millionen Follower begeisterte. Die beiden bestätigten den Tod ihres Bruders gestern in einem gemeinsamen Post bei Instagram und wandten sich dort auch an die vielen Fans, die das Trio seit Jahren auf Social Media begleiten.

Unter mehreren gemeinsamen Fotos schrieben Carson und Connor einen emotionalen Text in Erinnerung an den Verstorbenen. "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du warst mein bester Freund und ein noch besserer großer Bruder, mein ganzes Leben lang habe ich zu dir aufgeschaut und versucht, in deine Fußstapfen zu treten, weil du immer mein Held warst", heißt es in dem Statement. Weiter erklärten sie: "Wir lieben dich und werden dich ewig vermissen, Tucker." Gleichzeitig baten die Brüder ihre Community um Rücksicht: In dieser unglaublich schweren Zeit brauche die Familie Raum zum Trauern, sie seien "zutiefst dankbar für das Verständnis", das ihnen entgegengebracht werde.

Abseits von TikTok hatte Tucker vor seinem Social-Media-Erfolg Betriebswirtschaft an der Furman University in South Carolina studiert und 2018 seinen Abschluss gemacht. Danach arbeitete er zunächst als Social-Media-Koordinator für den Sneaker-Künstler Kickasso, bevor er sich immer stärker auf seine eigene Online-Karriere konzentrierte und mit seinen Brüdern den gemeinsamen Account "Hustle House" aufbaute. Freunde und Fans schildern den 31-Jährigen in ihren Kommentaren unter seinem letzten TikTok-Post als jemanden, der anderen neuen Lebensmut gegeben habe und "immer wusste, wie man sich kümmert, wenn niemand sonst es tat".

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / tuckergenal Social-Media-Star Tucker Genal, August 2024

Instagram / tuckergenal Die Brüder Carson, Connor und Tucker, November 2025

Instagram / tuckergenal TikTok-Star Tucker Genal, November 2025