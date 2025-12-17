Nach 16 Jahren: Staffel 3 von "Pushing Daisies" in Planung

Fans der Serie "Pushing Daisies" haben Grund zur Freude: Nach 16 Jahren könnte es endlich eine dritte Staffel geben. Showrunner Bryan Fuller erklärte kürzlich gegenüber der Seite ComicBook, dass ein Plan für die Fortsetzung bereits existiert und der gesamte Cast bereit sei, wieder an Bord zu kommen. "Absolut", so Fullers klare Antwort auf die Frage nach einer Fortsetzung. Nun müsse nur noch ein Sender gefunden werden, um das Projekt umzusetzen. Die skurrile Krimi-Komödie mit Lee Pace (46) und Anna Friel (49) war 2007 gestartet und stach durch ihren einzigartigen Stil sowie schwarzen Humor heraus, bevor sie nach zwei Staffeln abrupt eingestellt wurde.

Die Geschichte um den Kuchenbäcker Ned, der mit einer einzigen Berührung Tote zum Leben erwecken kann, hat auch nach all den Jahren nichts von ihrem Reiz verloren. Ein Revival war immer wieder Thema unter Fans und Beteiligten, doch jetzt wirken die Pläne konkreter. Fuller verriet, dass er das Projekt bereits nächstes Jahr in Angriff nehmen wolle. Dennoch gibt sich Hauptdarsteller Lee Pace, der den legendären "Pie Maker" spielte, zögerlich. Gegenüber TV Insider sagte er vor einigen Monaten: "Ich habe noch nichts Konkretes gehört. Ich liebe diese Leute. Ich liebe Bryan [...]. Wir werden sehen." Die Serie, die bei ihrer Erstausstrahlung in Deutschland sogar mehr Zuschauer anlockte als Desperate Housewives, bleibt unvergessen.

Trotz ihrer kurzen Laufzeit konnte "Pushing Daisies" zwei Emmy Awards ergattern, unter anderem wurde Kristin Chenoweth (57) 2009 als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Hierzulande war die Serie damals auf ProSieben zu sehen, ist aktuell aber nur per Kauf oder Leihe über Streaming-Dienste verfügbar. Die Rückkehr der Serie würde sicherlich auch die zahlreichen neuen Fans erfreuen, die den Charme des "Pie Makers" erst später für sich entdeckt haben. Bryan Fuller ist übrigens kein Unbekannter, wenn es um die Wiederbelebung alter Serien geht: Auch von seiner Serie "Hannibal" wünscht sich der Schöpfer ein Comeback. Ob und wann es soweit ist, bleibt jedoch abzuwarten.

Getty Images Lee Pace bei einer Q&A-Runde zur Premiere von ABCs "Pushing Daisies" beim New York Television Festival 2007

Getty Images TVCA Press Tour: "Pushing Daisies"-Session im Beverly Hilton, Beverly Hills, 25. Juli 2007

Getty Images Kristin Chenoweth feiert ihren Emmy als Beste Nebendarstellerin in einer Comedyserie für "Pushing Daisies" bei den Emmys 2009 in Los Angeles